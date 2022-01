5 impostazioni che devi modificare ora

Windows 11 apporta molte modifiche visive e funzionali e tutto ciò richiederà del tempo per la maggior parte degli utenti. Se hai recentemente aggiornato a Windows 11 e desideri apportare alcune modifiche alla produttività dal primo giorno, potresti voler modificare alcune impostazioni per renderlo più simile a Windows 10. Ecco cinque impostazioni che dovresti controllare subito dopo l’aggiornamento o l’avvio Finestre. 11.

Riallineare il pulsante di avvio

Una delle prime cose che vedrai su Windows 11 è la barra delle applicazioni simile a macOS, che ora è allineata al centro. Tutte le app installate e il pulsante di avvio sono al centro dello schermo. Tuttavia, puoi cambiarlo e allineare nuovamente la barra delle applicazioni a sinistra.

Puoi allineare la barra delle applicazioni di nuovo verso sinistra, in stile Windows 10. Ecco come. (Foto espressa)

Per fare ciò, è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse su un’area vuota della barra delle applicazioni e fare clic sul pulsante delle impostazioni della barra delle applicazioni. Nelle sezioni che vedi, espandi la sezione Comportamenti della barra delle applicazioni e nell’elenco a discesa Allineamento della barra delle applicazioni, scegli Sinistra invece di Centro.

Rimuovi gli elementi indesiderati dalla barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni di Windows 11 integra anche opzioni come Microsoft Pulsante di visualizzazione Team e attività. Puoi scegliere di rimuovere queste opzioni se non le stai utilizzando. Per fare ciò, torna alle impostazioni della barra delle applicazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto sulla barra delle applicazioni.

Ecco come rimuovere gli elementi della barra delle applicazioni che non ti servono. (Foto espressa)

Espandi la sezione “Elementi della barra delle applicazioni” e deseleziona le app che non desideri aggiungere alla barra delle applicazioni.

Torna al vecchio menu contestuale

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi unità o cartella su Windows 11 viene visualizzato un nuovo menu di scelta rapida in cui diverse opzioni che potresti utilizzare di frequente sono nascoste sotto il nuovo pulsante Mostra più opzioni. Mentre questo nuovo stile potrebbe funzionare per alcune persone, altri potrebbero scoprire che le opzioni ricorrenti sono ora nascoste dietro un clic in più.

Come modificare il menu di scelta rapida espandibile di Windows 11 nel vecchio stile. (Foto espressa)

Per tornare al vecchio stile del menu contestuale da Windows 10, procedi come segue:

Passo 1: Apri l’editor del registro premendo il pulsante “Windows + R” sulla tastiera. Digita “regedit” e premi Invio.

Passo 2: Vai a HKEY_CURRENT_USERSOFTWARECLASSESCLSID E fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella CLSID e scegli Nuovo/Chiave. Il nome di questa nuova sottocartella{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}(con parentesi).

Passaggio 3: Ora crea una nuova sottocartella sotto la sottocartella appena creata in modo simile. per farlo. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla chiave {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} e scegliere Nuovo/Chiave e denominarlo “InprocServer32Una volta creato, fare doppio clic sul tasto “Predefinito” nel pannello a destra e mantenendo vuota la colonna del valore, fare clic su OK.

Riavvia il sistema e vedrai direttamente il menu contestuale espanso.

Nuove opzioni di acquisizione della finestra

Windows 11 offre più impostazioni predefinite per l’acquisizione delle finestre piuttosto che la solita divisione 50-50. Nuove opzioni ti consentono di posizionare rapidamente anche tre e quattro finestre.

Dai un’occhiata qui sotto.

Scopri i nuovi layout Snap disponibili in Windows 11. (Express Photo)

Per sfruttare questa funzionalità, passa con il mouse sul pulsante Ingrandisci in qualsiasi finestra (il pulsante tra minimizza e chiudi) e vedrai apparire le nuove opzioni. Fai clic sul layout che preferisci e Windows allineerà automaticamente le finestre aperte di conseguenza.

Funzione di vibrazione della barra del titolo

La vibrazione della barra del titolo è un vantaggio se lavori spesso con molte finestre e programmi aperti contemporaneamente. Quando hai troppe finestre aperte, fai semplicemente clic sulla barra del titolo della finestra principale su cui stai lavorando, quindi trascinala rapidamente a sinistra ea destra alcune volte per ridurre rapidamente a icona tutte le altre finestre.

Tuttavia, dovrai prima abilitare questa funzione affinché funzioni. Per fare ciò, vai su Impostazioni di Windows / Sistema / Multitasking e attiva la funzione “Agita barra del titolo della finestra”.