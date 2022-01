L’aggiornamento AMD Adrenalin 2022 aggiunge l’aggiornamento nel driver con la nuova super risoluzione Radeon

AMD ha appena concluso un grande CES 2022 Il primo prodotto, oltre al consueto nuovo lotto di CPU e schede grafiche, ha anche annunciato alcune nuove entusiasmanti tecnologie in arrivo come parte del prossimo grande progetto. Aggiornamento del software AMD Adrenaline. La grande aggiunta è AMD Radeon Super Resolution (RSR), una nuova versione nel driver di AMD FidelityFX Super Risoluzione (FSR). In altre parole, ora dovresti essere in grado di ottenere vantaggi FSR in migliaia di giochi, anche se non supporti esplicitamente FSR. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’ultima versione di AMD Adrenalin e sei d’oro. Di seguito puoi dare un’occhiata a un breve trailer che attiva la varietà di funzionalità presenti nel nuovo programma AMD Adrenalin.

Ecco maggiori dettagli su cosa aspettarsi da Prossimo aggiornamento per AMD Adrenaline…

AMD ha continuato a migliorare la sua suite software ampliata, offrendo funzionalità che consentono giochi reattivi, a bassa latenza e immagini ad alta risoluzione. La prossima versione include AMD Radeon Super Resolution (RSR), una nuova tecnologia di aggiornamento spaziale basata su driver. Basato sullo stesso algoritmo di AMD FidelityFX Super Resolution, RSR scatena nuovi livelli di prestazioni con esperienze di gioco a risoluzione quasi nativa in qualsiasi gioco giocato in esclusiva modalità a schermo intero sulla più recente grafica basata su AMD RDNA. Le funzionalità aggiuntive della prossima versione del software AMD includono gli aggiornamenti ad AMD Link (AMD Link 5.0), che consente agli utenti di giocare ai giochi per PC sul proprio telefono Windows, tablet o computer praticamente da qualsiasi luogo. Basato su Eyeware, AMD Privacy View è una nuova funzionalità che dovrebbe essere disponibile nella prima metà del 2022 che utilizza la tecnologia avanzata di rilevamento della testa e degli occhi di Eyeware per fornire livelli più elevati di privacy.

La prossima versione di AMD Adrenalin dovrebbe cadere durante il primo trimestre del 2022. Cosa ne pensi? Entusiasti delle nuove funzionalità? Sembra che RSR potrebbe essere un enorme punto di svolta.