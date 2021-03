Google Play per tagliare le tariffe per pagare gli sviluppatori di applicazioni

dimensione del font







All’inizio di martedì ha detto che avrebbe tagliato le commissioni che addebita agli sviluppatori di app che utilizzano il Google Play Store, mesi dopo



Ha annunciato una mossa simile tra le critiche degli alti costi di tali accuse.

Le azioni Alphabet (simbolo di trading: GOOGL) sono aumentate dell’1,5% a 2.084,40 $ negli ultimi scambi.

a Post sul blog Martedì, Alphabet ha detto che stava tagliando le commissioni che incassa al 15% dal 30% sulla sua prima banca per il produttore di app per $ 1 milione dal suo app store. Alphabet ha preso la decisione di ridurre le sue commissioni, che entreranno in vigore il 1 ° luglio Audit organizzativo Dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e da diversi sforzi a guida statale.

Apple (AAPL) ha apportato un cambiamento simile lo scorso anno, tagliando il suo tasso al 15% – anche dal 30% – ma limitandolo agli sviluppatori che riportano vendite annuali inferiori a 1 milione di dollari. Apple è sotto inchiesta da parte della Federal Trade Commission degli Stati Uniti e Altri organizzatori Per potenziali violazioni antitrust relative al suo app store.

Google ha affermato in un post sul blog che il 99% degli sviluppatori di app ridurrà della metà le proprie commissioni. Non è stato immediatamente chiaro quale impatto avrebbe avuto il cambiamento sulle vendite dell’azienda nel terzo trimestre e oltre.

Alphabet include le entrate del Play Store nel segmento di entrate “altro”, che include anche dispositivi e prodotti non pubblicitari come gli abbonamenti a YouTube Premium e YouTube TV. L’intero settore ha registrato nel 2020 un fatturato di 21,71 miliardi di dollari.

Critica delle tariffe degli app store è aumentato lo scorso anno dopo Epic Games e



Tencent Holdings



(0700.Hong Kong) Il creatore di Fortnite, ha lanciato una campagna pubblica contro Apple e Google per le tariffe degli app store. Apple ha chiuso Fortnite dal negozio ed Epic ha intentato una causa antitrust per il problema.

Le azioni di Alphabet sono aumentate del 95% nell'ultimo anno, come



Standard & Poor’s 500



Guadagno del 69%.

Scrivere a Max A. Cherny all’indirizzo [email protected]