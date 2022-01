Chiamato anche “Otello”ReversiSi gioca su un tabellone 8×8, ma è noto che se il tabellone viene ridotto a 6×6, sarà una ‘vera vittoria’. “6×6 Reversi Dio“È un’app web che può sfidare l’intelligenza artificiale e catturare una seconda vittoria in 6×6, quindi l’ho effettivamente eseguita.

Pagina ufficialeAll’arrivo, un grande pannello inverso viene visualizzato al centro in questo modo. 6×6 Reversi è noto per essere una “vera vittoria” e il concetto di questo dio 6×6 Reversi è sfidare l’IA che incarna la seconda vittoria. Pertanto, gli umani sono fissati nell’ordine della prima mossa (svolta nera) e l’intelligenza artificiale è il secondo movimento (svolta bianca).



Reversi regoleSopra, quando colpisci una pietra, devi colpirla in modo che una o più pietre del colore dell’avversario siano poste tra di esse, in modo che le caselle in cui puoi colpire le pietre siano mostrate in giallo e verde. Il numero “-4” nella casella indica la differenza nella pietra finale prevista, il che significa che se scegli quella casella, perderai di 4 pietre anche se continui a scegliere la mossa migliore dopo quella.



Inoltre, c’è un pulsante per tornare indietro di un passo nell’angolo in basso a destra…



Nella parte superiore viene visualizzato un indicatore che mostra il numero di pietre ottenute per il numero bianco (AI) e il numero nero (soggettivo).



Quando l’ho colpito normalmente, l’ho perso perché era tutto bianco. Il numero di volte che ho colpito Reversi non è molto, ma è la prima volta che sono stato completamente sconfitto finora.



6×6 Reversi God è un’applicazione web senza server che funziona interamente nel tuo browser. Puoi leggere i dettagli come il modo in cui vengono utilizzati i diversi algoritmi dall’inizio, la metà e la fine del gioco e l’implementazione dell’interfaccia utente da quanto segue.

