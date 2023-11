Logitech Zone Wireless 2 è una Vibe Wireless Zone “per adulti” con cancellazione del rumore AI

Zona senza fili 2

Ricordi Logitech Zone Vibe Wireless che abbiamo recensito qualche mese fa? L’ho chiamato auricolare aziendale ibrido di generazione Z. Aveva funzionalità di comunicazione aziendale come la certificazione UC e Teams, ma era progettato specificamente per un pubblico più giovane e non sarebbe fuori posto in un bar.

E il nuovo arriva Zona senza fili 2. Sono finiti i modelli che rispondevano alle chiamate con felpe con cappuccio e rosa rosa, sostituiti con abiti da lavoro rispettabili e disponibili solo con abiti da lavoro altrettanto rispettabili Grafite grigia.

Come ci si potrebbe aspettare, Zone Wireless 2 è anche un auricolare per comunicazioni aziendali, quindi è proprio questo Certificazioni Microsoft Teams e UC. Presenta anche Driver audio da 40 mmE, se Zone Vibe Wireless è indicativo, Zone Wireless 2 funzionerà bene anche al di fuori delle chiamate per il consumo dei media.

Mentre Zone Vibe Wireless era scarno in termini di funzionalità audio avanzate, Zone Wireless 2 più che compensa. Questo viene fornito con Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) con modalità trasparenza, Ma la caratteristica principale sarebbe 5 microfoni MEMS omnidirezionali, 4 dei quali vengono utilizzati per la cancellazione del rumore in modo che ogni partecipante alla riunione possa sentire chiaramente la tua voce. Ma cosa succede se le persone all’altro capo della linea non cantano con microfoni a cancellazione di rumore? Dispone anche di Wireless Zone 2 Soppressione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, che aiuta a eliminare il rumore di fondo e a migliorare la qualità del suono in modo da poter sentire tutti chiaramente. Termini e condizioni Logitech Chiamate bidirezionali senza rumore.

Supporta la zona wireless 2 Bluetooth 5.2 multipunto Viene fornito con a Ricevitore USB-C. La durata della batteria è valutata a 15 ore di conversazione E 22 ore di ascolto con La cancellazione attiva del rumore (ANC) è attivata.e lui Ricarica rapida in 5 minuti Per 1 ora di utilizzo. Nell’ambito del programma di sostenibilità di Logitech, Zone Wireless 2 è prodotto utilizzando Alluminio a basso tenore di carbonio, 20% di plastica riciclata post-consumo È dotato di più parti sostituibili, inclusa la batteria.

Logitech Zone Wireless 2 ha un SRP 406 dollari di SingaporePuoi trovarlo Logitech.com