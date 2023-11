Instagram sta lanciando nuovi strumenti di creazione di clip e storie, inclusi suoni e caratteri di sintesi vocale

Con le festività natalizie che si avvicinano rapidamente, Meta sta fornendo quanti più aggiornamenti possibili ai creatori, sperando di incoraggiare le persone a pubblicare il più possibile sulle sue app durante la pausa.

Oggi Meta ha rivelato che A Un sacco di nuovi aggiornamenti alla creazione di Instagramconcentrandosi su Reels e Storie, inclusi nuovi filtri, elementi audio aggiornati, bozze migliorate e altro ancora.

Innanzitutto, meta Aggiunte nuove voci di sintesi vocale in inglese tra cui scegliere, oltre a nuovi caratteri e stili di testo per le tue creazioni.

La sintesi vocale è diventata una tendenza a sé stante e queste nuove opzioni audio susciteranno sicuramente interesse, mentre i caratteri di testo alternativi amplieranno anche le tue opzioni di presentazione creativa.

Meta sta anche testando la possibilità di aggiungere clip audio a Reels tramite il GIF “Clip Hub” di Meta.

Ciò ti consentirà essenzialmente di aggiungere meme popolari alle tue foto e ai tuoi video, fornendo un’interessante opzione per la creazione di post.

Meta sta anche aggiornando il suo processo di bozza:

“Semplifichiamo la modifica delle bobine in corso offrendoti una visualizzazione semplificata di tutte le bozze salvate. Non sei sicuro di quale bozza stai modificando? Presto sarai in grado di visualizzare in anteprima, rinominare e programmare le tue bozze in anticipo.“

Il che potrebbe essere di grande vantaggio per i gestori dei social media che pubblicano dai propri dispositivi mobili.

Meta sta inoltre lanciando nuovi filtri fotografici, inclusa una gamma di transizioni e stili di tono, aggiungendo anche miglioramenti ai suoi strumenti di ricerca nel rullino fotografico del tuo dispositivo, comprese anteprime migliorate, la possibilità di zoom e ricerca.

Infine, Meta sta anche lanciando alcuni aggiornamenti ai suoi Reels Insights, tra cui Riproduci le statistiche.

Mita dice che lo è La definizione di “Reels Plays” è stata aggiornata e ora includerà anche i replay oltre alle riproduzioni grezze. Di conseguenza, ciò potrebbe aumentare le statistiche delle riproduzioni dei rulli.

Meta sta anche lavorando su un nuovo file Visualizza il grafico sulla conservazione dei contenuti per evidenziare meglio il modo in cui i tuoi clip manterranno o perderanno l’interesse degli spettatori.

Queste sono alcune aggiunte utili che, come accennato in precedenza, sono le ultime novità negli aggiornamenti della build Meta pre-festivi.

Meta questa settimana ha anche lanciato nuovi strumenti di creazione per Reels su Instagram, nonché nuove opzioni di controllo del pubblico per post di feed e Reels, aggiungendo anche la creazione di poster dalle foto il mese scorso e badge cardine per i creatori.

Con sempre più persone che scorrono i loro feed social durante la pausa, Meta sta cercando di cogliere questa opportunità e queste nuove opzioni potrebbero contribuire a suscitare maggiore interesse per clip e storie in questo periodo.