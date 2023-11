Google Search Console aggiunge un rapporto robots.txt

Google ha rilasciato un nuovo rapporto robots.txt all’interno di Google Search Console. Google ha inoltre reso disponibili informazioni pertinenti su robots.txt nel rapporto Indicizzazione delle pagine in Search Console. Infine, Google ha deciso di interrompere i test del file robots.txt.

Nuovo rapporto sul file robots.txt. Il nuovo rapporto robots.txt di Google ti fornisce alcune delle informazioni di cui dispone Google sul tuo file robots.txt, tra cui:

Quali file robots.txt ha trovato Google per i primi 20 host del tuo sito?

L’ultima volta che Google ha eseguito la scansione di questi file,

Così come eventuali avvisi o errori riscontrati.

Google ha affermato di aver aggiunto a questo rapporto anche la possibilità di richiedere la nuova scansione del file robots.txt per situazioni di emergenza.

cosa sembra. Puoi accedere a questo rapporto tramite Google Search Console in Impostazioni ed ecco come appare:

Di più. Google ha inoltre reso disponibili informazioni pertinenti su robots.txt nel rapporto Indicizzazione delle pagine in Search Console.

Con questo nuovo rapporto robots.txt, Google ha deciso di smettere di testare robots.txt.

Più aiuto. Google dispone di un documento di aiuto più dettagliato su questo file robots.txt Segnala qui.

Perché ci interessa? Se riscontri problemi di indicizzazione e scansione, questo rapporto potrebbe fornirti ulteriori informazioni sulla correlazione del problema con il tuo file robots.txt.

Potresti voler esaminare questo rapporto per i siti che gestisci all’interno di Google Search Console, solo per assicurarti che non ci siano problemi con Google che riesce ad accedere al tuo sito a causa delle direttive robots.txt.