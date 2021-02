Dorfromantik è un piacere assoluto • Eurogamer.net

Dorfromantic Attualmente è il mio preferito dal set demo di Steam Game Festival di quest’anno. Matt Wells mi ha detto di suonarlo perché glielo ricorda isolani, Che è tutto lo stimolo di cui qualcuno avrebbe bisogno. Islanders è un city builder che ti trasporta attraverso un arcipelago e ti chiede di posizionare gli edifici in base allo spazio che hai a disposizione e alle particolarità di edifici e altre caratteristiche nelle vicinanze. Puoi massimizzare i punti posizionando solo un edificio. Dorfromantik ha una base esagonale e ha un’idea e una sensazione simili. È un’impresa delicata, ma incoraggia uno stato d’animo sognante.

Entrambi i giochi fanno clic quando ti accorgi di aver commesso un errore, e poi ti rendi conto che finalmente capisci perché è stato. Dorfromantik ti dà un set di tessere da posizionare in un’ampia area di gioco esagonale. Le tessere possono contenere alberi, campi o case – quel genere di cose. Incoraggia il collegamento di funzionalità. Qual è la dimensione delle tue foreste, dei tuoi terreni agricoli e della tua città? Ma poi arrivano i compiti e devono essere ricalibrati.

Le attività sono scatole che hanno esigenze molto specifiche. Collega questo gruppo di case ad altre venti. Collega questi terreni agricoli ai campi, ma solo in questi aspetti. Vale la pena fare le missioni non solo per il delizioso suono trionfale del registratore di cassa, ma perché è il modo in cui vinci nuove piazze per mantenere sana la tua collezione e il paesaggio in crescita. Getta i binari del treno e i fiumi e otterrai un bellissimo bagno di bolle dal gioco per il tuo divertimento.

Penso che Islanders e Dorfromantik siano fantastici, perché alla fine sei coinvolto in un progetto estetico – costruire qualcosa che sembra divertente – ma l’estetica non scaturisce molto da come pensi che le cose dovrebbero apparire, ma dalle regole che governano i punti di ingrandimento e l’acquisizione di nuove cose . La bellezza del paesaggio è un sottoprodotto. È anche uno di quei giochi che sembra molto buono Applicabile, Come ha detto Tolkien. In realtà non impone una metafora specifica, ma ti fa pensare a tutto, dagli archi dei tori alla divisione cellulare nel corso del gioco divertente. Amo Dorfromantik e non vedo l’ora di suonare l’ultima cosa a fine marzo.