Il doppiatore di Sonic Adventure ha già contattato Sega per un possibile ritorno

La scorsa settimana, Roger Craig Smith – Voice Sonic il riccio Da più di dieci anni – Ha annunciato la sua partenza dal ruolo.

Ha chiaramente scatenato una discussione su chi potrebbe essere il prossimo doppiatore di Sonic. Molti fan chiedono da tempo che gli ex doppiatori di Sonic the Hedgehog tornino, e sembra che uno di loro, in particolare, abbia già spinto il suo agente a contattare Sega.

Il ragazzo di cui stiamo parlando è Ryan Drummond. Se il nome non suonasse un campanello, sarebbe noto all’interno della comunità per dare voce alla mia voce nelle uscite Dreamcast Originals Avventura sonora E il Sonic Adventure 2. Successivamente è stato anche accreditato con giochi come Sonic Adventure DX: Director’s Cut E il Sonic Advance 3.

Durante L’ultima trasmissione in direttaDrummond ha confermato che il suo agente aveva contattato Sega. Ciò è stato rivelato in risposta a una domanda su un possibile ritorno:

“Vorrei poter [say ‘yes’]Ma non sappiamo ancora niente. Per quanto ne so … non vogliamo impantanarci con questo argomento di conversazione, ma non ho problemi … a dirlo a tutti … Contatta il mio agente SEGA oggi, quindi spero che ci sia una conversazione . E vedremo cosa succederà dopo. Ci sono molti fattori diversi di cui le persone non si rendono nemmeno conto qui “.

Anche se questa sarà senza dubbio una notizia entusiasmante per molti, se Sega recluterà o meno qualcuno per un ruolo così iconico è un’altra questione del tutto. Ti piacerebbe vedere Drummond riprendere il ruolo di Sonic? Fateci sapere di seguito.