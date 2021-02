Twitter condivide i dati sullo sviluppo della discussione K-Pop sulla piattaforma

Se sei attivo su Twitter, non c’è dubbio che tu abbia almeno una certa familiarità con la popolarità delle band K-pop, o K-pop, sulla piattaforma.

I fan del K-pop saltano regolarmente in un mucchio di hashtag e discussioni, condividendo GIF e clip dei loro artisti preferiti, che a volte possono sembrare casuali e fuori luogo. Tuttavia, allo stesso tempo, anche la comunità K-pop è diventata famosa per questo attività sociale, Che blocca le discussioni comuni sugli hashtag per contrastare movimenti specifici.

Che tu sia un fan del K-pop o meno, è chiaramente una tendenza importante su Twitter, e questa settimana Twitter l’ha avuto Condividi alcuni nuovi dati Sull’evoluzione della conversazione K-pop, da cui è derivato Un numero record di 6,7 miliardi di tweet relativi al K-pop nel 2020.

Il K-pop è una delle maggiori tendenze di discussione su Twitter in generale, con il gruppo pop BTS in cima alla lista La maggior parte dei tweet sui musicisti Per l’anno

La popolarità del K-pop tra il pubblico di Twitter non è limitata a nessuna regione particolare, poiché i fan del K-pop provengono da tutto il mondo.

Ciò, come notato, ha portato a una comunità estremamente influente di utenti interconnessi, che ora si muovono regolarmente per contrastare le discussioni popolari in tutto il mondo.

Ad esempio, K-pop Fan di recente Hashtag lampeggianti come #MAGA e #StopTheSteal Con meme, GIF e video dei loro artisti K-pop preferiti. Ciò rende difficile che queste discussioni acquisiscano slancio ed è essenzialmente una sorta di attacco di guardia digitale a determinate tendenze.

Questo è ormai diventato un evento normale per gli hashtag di destra, poiché la conversazione è stata identificata da K-pop Tweets. Senza dubbio questo è frustrante per coloro che cercano di impegnarsi in discussioni come questa, ma questo è ovviamente il punto, poiché la comunità K-pop cerca di contrastare gli sforzi per diffondere odio e dividere.

Tra i re del K-pop su Twitter, i BTS, come notato, sono ancora in testa

È sorprendente considerando l’ambito della conversazione K-pop e il suo impatto sulle tendenze di Twitter in generale. Questa è anche una considerazione chiave per Twitter in senso più ampio: con una comunità di fan così dominante, Twitter deve soddisfare le esigenze di questo pubblico per mantenere il coinvolgimento e aumentare la discussione per farli tornare.

Per quanto riguarda i marchi, se hai un angolo K-pop, i numeri qui chiariscono che Twitter dovrebbe essere la piattaforma principale di scelta per le tue promozioni. Ma se hai un angolo K-pop, lo saprai già, mentre per altri, potrebbe valere la pena considerare se puoi accedere a questo set per aumentare il tuo marchio.

Puoi leggere il rapporto completo di K-pop su Twitter per il 2020 Qui.