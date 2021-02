Kimetsu No Yaiba Relais Tahun 2021

KONTAN.CO.ID – Buone notizie per gli amanti Fumetti giapponesi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l’ultimo gioco uscirà in vari piattaforma (PS4, Xbox One, PS5, PC). È interessante notare che il gioco che si intitolerà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan uscirà nel 2021 o anche quest’anno.

parzialmente Fan Demon Slayer: la serie di supereroi di Kimetsu no Yaiba Mungkin Fumetti giapponesi Si adatta a Video gioco. Confermando questo, Giocattolo Si dice che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verrà rilasciato entro la fine dell’anno.

In precedenza era stato annunciato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan sarà disponibile per PS4. Ma le ultime notizie, Giocattolo Sarà presente a piattaforma Molti altri.

Come Xbox One, da PS5 a utente Un computer in grado di ottenerlo tramite Steam. Non c’è bisogno di aspettare a lungo Giocattolo Verrà rilasciato entro la fine dell’anno, anche se non ci sono ulteriori dettagli sulla data.

secondo Gematsu.comCi sono gli ultimi dettagli su Giocattolo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – modalità Hinokami Kepputan terkait yang di dalamnya.

Gli ultimi dettagli per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinnokami Kepputan introdurranno due modalità di gioco, che sonoModalità storia“E il”Segna il campo di battaglia“.

Come suggerisce il nome,Modalità storia“Ci porterà a seguire una storia mentre interpretiamo diversi personaggi della serie Fumetti giapponesi Il. Mentre “Segna il campo di battagliaPresenterà una modalità di battaglia con una varietà di personaggi che puoi usare.

Come alcuni – come alcuni Giocattolo Adattamento Fumetti giapponesi In generale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan adatterà i controlli facili. Così i giocatori possono godere di un’esperienza emozionante, senza pensare ai pulsanti difficili da fare Combo Oppure spostati.

Secondo le notizie che circolano nelle riviste giapponesi, alcuni dei dati confermati sono i seguenti:

Tavola Kamada

Nezuko Kamada

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

I quattro caratteri sopra appaiono in una rivista settimanale Salto settimanale Attraverso Uno screenshot Ultimo messaggio.

Creando questo gioco, diventa CyberConnect2 SviluppatoreLui, mentre Aniplex servirebbe da editore. Nelle prossime settimane ci sono rapporti di informazioni ufficiali rilevanti Giocattolo Sarà annunciato.

Non vedi l’ora di spazzare via i demoni e giocare a Tanjiro con questo gioco? Aspetteremo altre novità!

Non dimenticare di continuare a utilizzare “Lifestyle Cash” per ottenere le ultime informazioni su di esso Gioco, strumento, anime E altre informazioni interessanti.