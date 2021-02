Google Foto per lanciare un nuovo editing video e funzioni premium per i suoi utenti / mondo dell’informazione digitale

Tutti i giganti della tecnologia apportano di volta in volta modifiche potenti e avanzate alle loro applicazioni. Lo scopo di eseguire gli aggiornamenti è tenere il passo con la tecnologia in evoluzione che sta avanzando molto rapidamente. Ora le persone vogliono app facili da usare e veloci con cui lavorare, testando così le app più adatte a loro. Quindi, tutte le app hanno la missione di diventare le migliori.

Recentemente, è stata introdotta una funzionalità molto interessante per le mie foto di Google sui telefoni Android. Tech Giant aveva già introdotto la sua funzione di editing video di Google Foto su iOS. La funzione di modifica ti consentirà di modificare, saturare e accarezzare il tuo video proprio come fai per le tue foto, e dopo Apple la funzione verrà ora introdotta sui dispositivi Android.

Aggiornare Mostrerà agli utenti Android Google Foto con più di 30 nuove funzionalità avanzate che consentono loro di stabilizzare, applicare filtri, cambiare prospettiva e ritagliare video, in modo simile a come fanno con le foto. Ti consentirà inoltre di modificare la luminosità, la saturazione e il calore dei tuoi video a tuo piacimento e preferenze.

Le nuove funzionalità di editing video per Google Foto saranno disponibili per gli utenti Android tra poche settimane.

Oltre a questo, Tech Giant aggiunge anche più funzionalità di fotoritocco premium alle loro Google Foto che saranno rese disponibili solo agli abbonati di Google One, le funzionalità che erano disponibili solo per i telefoni Pixel. Le funzionalità ti consentiranno di sfocare l’immagine, la luminosità della foto e il colore delle tue foto tramite Google foto e saranno prontamente disponibili sui telefoni Android. Gli abbonati a Google One riceveranno anche qualcosa di veramente unico chiamato “super filtri”. Questi super filtri ti permetteranno di aggiungere modifiche complesse con un solo clic. Puoi aggiungere luminosità e migliorare la tua immagine da qualsiasi parte tu voglia. Se sei una persona non molto tecnica e non ha esperienza con un enorme software di editing, il nuovo editor video di Google e il software di fotoritocco per gli abbonati a Google One possono essere il tuo salvatore in quanto è facile da usare e offre il miglior risultato .

È bello vedere enormi giganti della tecnologia come Google intraprendere misure per migliorare le loro funzionalità e fornire al pubblico strumenti nuovi e avanzati di tanto in tanto. Non vediamo l’ora di vedere come funziona questa funzione sui dispositivi Android e cosa ha in serbo Google per noi anche le immagini!

