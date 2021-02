Super Mario 3D World, Mario a tema Nintendo Switch è ora disponibile

Saltato su Nintendo Switch Venerdì, vai a prendere TomFollery saga a 4 giocatori Per un intrepido fan dell’idraulico. Se non hai ancora scelto Switch, l’azienda ha rilasciato anche una versione speciale Dalla popolarissima console ibrida.

Il gioco è una versione migliorata di Eccellente gioco per Wii U 2013È stato elogiato da Scott Stein di CNET La migliore avventura di Mario su Switch Fa Epico. È stato il primo gioco a presentare Mario e Pals Cat Suits, e la nuova sezione Bowser Fury sposta lo stile di Odyssey in un mondo più aperto rispetto ai livelli lineari del gioco principale.

Nintendo



L’interruttore speciale da $ 300 si abbina ai colori del popolare completo da idraulico: controller Joy-Con rossi con cinturini blu, impugnature Joy-Con blu, un dock Nintendo Switch rosso e un sistema Switch rosso. È la prima volta che la stessa console è disponibile in un colore diverso e viene fornita con una custodia per il trasporto rossa e blu e una protezione per lo schermo.

Otterrai la versione console con un’estensione Migliora la durata della batteria, Ma non include il gioco: dovrai sceglierlo separatamente se sei appassionato di Mario multiplayer. Anche gli adattatori in edizione speciale tendono a esaurirsi rapidamente.

Questa storia è stata pubblicata in precedenza. I pulsanti di vendita al dettaglio si aggiornano per riflettere lo stock attualmente disponibile.