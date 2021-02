GeForce 461.51 Hotfix: corregge gli errori con Ampere e il driver grafico Chrome

Con GeForce Hotfix 461.51, Nvidia ha rilasciato un driver grafico che risolveva un bug relativo al rilevamento e al ripristino del timeout casuale (Rilevamento e ripristino del timeout, TDR) con GPU Ampere quando si utilizza Google Chrome o Microsoft Edge.

TDR è una funzione di Windows in cui il sistema operativo ripristina la scheda grafica se non ha risposto alle richieste entro un certo periodo di tempo. L’ultima versione del driver WHQL di Nvidia numero 461.40 conteneva un errore, le GPU Ampere venivano ripristinate in modo casuale quando si utilizzava Google Chrome o Microsoft Edge.

Può anche accadere che i sistemi dotati di schede grafiche GeForce RTX 3000 non emettano più un segnale quando Nvidia Surround è attivato. Altri due errori risolti si sono verificati riguardo a G-Sync. Edge of Eternity e Hitman 2 avevano frame rate inferiori se funzionavano in modalità frame con G-Sync attivato e pianificazione GPU con accelerazione hardware attivata. Inoltre, la serie TV GeForce 461.40 WHQL LG CX (2020) non è correttamente riconosciuta come monitor G-Sync.

È possibile trovare modifiche complete In Nvidia. Il driver può essere scaricato da ComputerBase sotto questo messaggio.

La redazione ringrazia il membro di ComputerBase “FLCL” per averlo segnalato.