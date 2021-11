Con questa app puoi arrotondare i bordi della barra delle applicazioni in Windows 11 e 10 o persino trasformarla in un dock come macOS

Se sei uno di quelli che lo amano molto I bordi arrotondati tornano in primo piano a partire dal Windows 11 Potrebbe piacerti un po’ questo strumento, dopotutto c’è un elemento di sistema essenziale che non ha questi limiti: la barra delle applicazioni.

il suo nome è il giro e lui App gratuita disponibile in Microsoft Store Sia per Windows 10 che per Windows 11, sebbene ci siano alcune opzioni aggiuntive nella nuova piattaforma Microsoft.





Trasforma la barra delle applicazioni di Windows 11 in un dock dinamico

RoundedTB e Windows 10

Il grande vantaggio di questa piccola e semplice applicazione è che ti permette di personalizzare l’aspetto della barra delle applicazioni di Windows, Senza modificare alcun file di sistema o apportare modifiche permanentiNon è necessario modificare il registro, copiare file privati ​​o persino utilizzare l’app come amministratore.

Installa semplicemente l’applicazione e quando la avvii per la prima volta vedrai un’icona sulla barra delle applicazioni che mostra una piccola icona “R”. Se fai clic due volte, puoi regolare il margine del nastro e il raggio dell’angolo da arrotondare.

Per impostazione predefinita, l’effetto è molto sottile ma sembra e si sente bene se è qualcosa che ti piace. Ma puoi giocare con i margini come preferisci e tagliare il nastro o affinare l’angolo del bordo.

finalmente hai modalità avanzata (pulsante Avanzate) in cui è possibile personalizzare ciascun margine individualmente (sinistro, destro, superiore e inferiore), oppure è possibile utilizzare Modalità dinamica.

Quest’ultimo è molto eccitante perché Trasforma la tua barra in un dock quasi in stile macOS, ovvero regola la dimensione della barra in base al numero di icone che hai installato o aperto in essa. Funziona solo su Windows 11.

Se ti mancano tutte le icone nell’area di notifica, puoi mostrarle temporaneamente utilizzando il tasto Windows + la scorciatoia da tastiera F2 oppure puoi selezionare la casella per mostrarle in modo permanente.

RoundedTB è compatibile anche con i file tubercolosi trasparente Un’altra app per personalizzare la barra delle applicazioni, ma serve per renderla trasparente o semitrasparente.