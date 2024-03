Sicurezza avanzata della filigrana Ci Media Cloud di Sony

Scritto da Matthew Allard ACS

Matthew Allard è un pluripremiato direttore della fotografia freelance certificato ACS con oltre 30 anni di esperienza lavorando in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

È l'editore di Newsshooter.com e scrive per il sito dal 2010.

Matthew ha vinto 49 premi ACS, inclusi cinque prestigiosi treppiedi d'oro. Nel 2016 ha vinto il premio per la migliore fotografia ai 21esimi Asian Television Awards.

Matthew è disponibile per la nomina come DP in Giappone o per lavorare in altre parti del mondo.