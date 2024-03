Dragon's Dogma 2 – Tutti i Grimori per valutare lo Stregone e lo Stregone

GameSpot potrebbe ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicità per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Farai molti compiti La dottrina del drago 2. Alcuni sono abbastanza semplici, mentre altri ti porteranno più lontano. Uno, in particolare, è alla ricerca di tomi rari di cui due persone hanno bisogno. Ecco la nostra guida su come trovare tutti gli strumenti di valutazione dello stregone e degli incantesimi in Dragon's Dogma 2.

Come trovare tutte le recensioni del mago di Dragon's Dogma 2 e gli articoli sulla magia

Gli oggetti di Dragon's Dogma 2 per le missioni Spellbound e Sorcerer's Appraisal si trovano in più località nella regione di Vernworth. Queste cartelle sono:

Scudo Fulmino

Bufera di neve ululante

La campana a morto della nazione

Altura

Lascia che la luce passi lì

Questi oggetti sono estremamente rari e sono necessari a due NPC. C'è Trisha che vive a casa di Aini e Myrddin che vive nella città di riposo del checkpoint. Se queste cartelle sono difficili da trovare, ti starai chiedendo quale carattere dovrebbe contenere? Ebbene, la risposta è: entrambi.

Per essere assolutamente chiari: non distribuire nessun libro a nessun personaggio il prima possibile. Ti faremo sapere quando sarà il momento giusto per farlo, così potrai ottenere entrambi i set di premi.