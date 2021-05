Canti francesi davanti alla telecamera “Nonno, nonno!” La Serbia le ha assegnato 12 punti – in cambio, si è rivolta alla Serbia! (Video)

Il cantante è di origine serba.

Fonte: Twitter / srbtmylmdemi

Sopra L’Eurovision Song Contest 65 si è tenuto a Rotterdam Gli italiani si sono impadroniti della vittoria e la Francia, rappresentata da Barbara Bravi, si è classificata al secondo posto. Ci è già nota, perché è una cantante di origine serba, tanto è stato scritto su di lei, ed è stata una delle favorite per la vittoria.

Nella partita finale, Barbara di Serbia ei nostri attori hanno tifato per le ragazze del gruppo “Hurricane”, ottenendo 12 punti dalla nostra giuria.

Nel momento in cui è stato annunciato che la Francia aveva segnato 12 punti, Barbara non ha nascosto il suo entusiasmo davanti alla telecamera, così ha gridato in serbo: “Nonno, nonno!”

È noto che il nonno della cantante è serbo e che lei è di origine serba, quindi la lingua serba non le è estranea.

È interessante che suo nonno la chiamasse Bravi, perché in serbo significa “giusto”, e le piaceva, quindi lo accettò volentieri. Questa cantante e cantautrice nata a Parigi è anche, oltre al serbo, ha anche radici iraniane. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui Janick Noah, e il suo stile ricorda un misto tra la famosa artista francese Edith Piaf e il cantante moderno Zazz.

Ha vinto 499 punti con la canzone “Voila” a Rotterdam.

Voilà in finale:



Barbara Brave – Voilà Izvor: YouTube / Eurovision Song Contest

