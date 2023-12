Secondo podcast in Studio: pro e contro della visualizzazione 3D

The Second Studio (precedentemente The Midnight Charette) è un podcast diretto su design, architettura e vita quotidiana. Ospitato dagli architetti David Lee e Marina Bourderonette, presenta diversi professionisti creativi in ​​conversazioni non scritte che consentono discussioni ponderate e personali.

Una varietà di argomenti sono trattati con onestà e umorismo: alcuni episodi sono interviste, mentre altri sono consigli per colleghi progettisti, recensioni di edifici e altri progetti o esplorazioni informali della vita quotidiana e del design. Secondo studio Disponibile anche su iTunes, SpotifyE Youtube.

questa settimana David e Marina di FAME Architecture & Design discutono di come utilizzano immagini e rendering 3D nel loro processo. I due discutono del valore delle immagini 3D come strumento di progettazione e comunicazione, dei limiti e degli svantaggi delle immagini 3D e di come utilizzare questi elementi visivi durante le diverse fasi del progetto.

Evidenziazioni e timestamp

(00:00) Introduzione e definizione di render 3D, render e render fotorealistici.

(03:00) Vari vantaggi della produzione di rendering 3D per clienti e architetti/designer.

C’è una coerenza architettonica all’interno del progetto che deve essere presente. Oggetti, oggetti e parti di prospetti dovrebbero essere allineati compositivamente. La composizione è intesa in diversi modi. Il primo è diretto. Guardare qualcosa solo in vista dall'alto è in realtà molto utile perché è più facile vederne i difetti. Quando sei in un'orbita 3D, non puoi raggiungere un'altitudine così elevata.

(08:00) Svantaggi dei display 3D.

È così facile che un rendering 3D sembri così convincente. Tuttavia, spesso, ad un occhio inesperto, ciò che convince davvero il cliente non è il design. Sono più convinti dalla macchina di proiezione. La bellezza dell'illuminazione, dei materiali e dell'ombra proiettata del fogliame. […] Solo perché qualcosa sembra bello in uno show non significa che abbia un bell'aspetto nella vita reale. Ciò che facciamo in ufficio è continuare a passare da uno strumento all'altro per ottenere i migliori risultati. Ciò significa spostarsi tra planimetrie, prospetti, schizzi e modello 3D. Penso che ti dia una migliore comprensione del progetto e in molteplici aspetti.

(12:15) Utilizza le viste 3D per comunicare con le altre parti interessate del progetto.

(14:10) Come utilizziamo il 3D durante le diverse fasi del progetto. (14:10) Progettazione concettuale e progettazione schematica

(22:43) Sviluppare documenti di progettazione, costruzione e costruzione

“Un altro utilizzo dei rendering 3D è quello di comunicare ciò che stiamo cercando di creare alle altre parti interessate del progetto. Gli appaltatori e gli altri consulenti sono abituati a guardare i disegni ortografici, ma avere comunque quel rendering 3D come riferimento visivo concede il tempo necessario per comprendere progetto più breve.”

(29:15) Come la modellazione computerizzata e le visualizzazioni 3D hanno cambiato il processo e il lavoro con i clienti

Molti architetti ci dicono che “le immagini 3D sono una china scivolosa perché i clienti chiedono sempre viste 3D o, nel peggiore dei casi, rendering fotorealistici molte volte e quindi la quantità di tempo che dobbiamo dedicare solo alla produzione di immagini 3D è molto più alto di quanto vorrei che fosse.” “E come dovrebbe essere.” Voglio essere molto chiaro sul fatto che controlliamo ancora in gran parte ciò che mostriamo ai clienti. Non produciamo cose solo perché qualcuno ce le chiede. Se un cliente chiede qualcosa e riteniamo davvero che non sia giusto per la fase in cui ci troviamo, non lo faremo. Spiegheremo: “È più produttivo, più efficiente e probabilmente produrrà un risultato migliore se seguiamo ciò che sappiamo che funziona. Non preoccuparti, non costruiremo senza che tu sappia cosa sta succedendo”. [The 3D renderings] Accadrà, ma ora non è il momento per farlo.” E la gente lo capisce.

