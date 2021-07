Un uomo di 69 anni, scomparso da sei mesi, è stato ritrovato in fondo al porto

È stato trovato morto nella sua auto sei mesi Dopo che è scomparso dalla sua casa in Corinzi Il Angelos Tasopoulos, per chi intendeva? allarme argento silver Il martedì 26 gennaio.

la sua macchina 69 anni In precedenza era stato ritrovato del tutto per caso da un membro della Guardia Costiera, in mare nel porto di Corinto, il che aveva indotto l’avvio immediato delle operazioni di recupero. Anche partecipato al processo subacqueo privato, che è stato il primo a incontrare l’orribile vista dell’autista intrappolato.

Secondo l’annuncio del momento, Angelos Tasopoulos, 69 anni, era scomparso Martedì 26 gennaio dalla sua casa di Corinto: “La sua auto è una Opel Corsa bianca con il numero HAZ 5365 e si è schiantata su un lato. È alto 1,72 e ha gli occhi marroni. Il giorno in cui è scomparso, indossava un pigiama e delle pantofole isotermici blu e neri. Significava un allarme argento per la sua scomparsa».Immagini: Corinzi TV

le notizie di oggi:

