Nell’ultimo brevetto di Apple, la Touch Bar del MacBook si è espansa notevolmente!

Filippo Morganti

Apple ha ottenuto da Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti riconoscimento di nuovo brevetto a proposito del futuro Doppio schermo MacBook con tastiera virtuale Che sostituisce la tastiera tradizionale con la possibilità di Ricarica wireless per iPhone. Il rispettivo brevetto è stato ora depositato da Cupertino Corporation tre anni fa, ma solo ora si scopre che l’ufficio l’ha approvato.

Può sembrare strano perché Apple lo difenderà Rimuovi anche la Touch Bar dalla sua linea MacBook ProStava anche pensando a un MacBook senza tastiera fisica. Può essere una tastiera virtuale riorganizzatoCambia la posizione della tastiera virtuale e del trackpad. Con una tastiera virtuale, Apple può anche portare varie Gesto iOS e iPados.

“Il brevetto Apple FIG. La figura 16a sopra mostra la tastiera virtuale 1605 in un formato convenzionale. Tuttavia, poiché le immagini dei tasti della tastiera virtuale sono prodotte da un display sotto il maiuscolo, diversi layout di tastiera possono essere supportati come in FIG.16B utilizzando un ergonomico layout della tastiera. Come altro esempio, possiamo vedere nella FIG.16C sopra che un notebook a doppio schermo può utilizzare l’area della tastiera virtuale e utilizzare un’altra interfaccia utente disponibile che può raddoppiare come console di gioco. “ Brevetto Apple

Lo stesso MacBook immaginato nel brevetto includerà sensori biometrici come Identificazione viso NS ID connessione, che è Caricatore senza fili Per altri dispositivi in ​​basso a sinistra.

attraverso: 9to5mac