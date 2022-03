Evento Apple: tutto ciò che sappiamo sull’evento “Performance Sneak” dell’8 marzo

una mela



che succede L’azienda tecnologica più preziosa del mondo sta per organizzare un importante evento di annuncio del prodotto. Perchè importa Il primo grande evento dell’anno di Apple non sta attirando l’attenzione allo stesso modo degli eventi iPhone che ha organizzato a settembre, ma è un’opportunità per l’azienda di mettere in evidenza tutto ciò che ha da offrire. Cosa poi Si prevede che Apple terrà un grande evento in estate per annunciare gli aggiornamenti software gratuiti in arrivo in autunno, insieme al presunto iPhone in arrivo.

Finalmente abbiamo una data per il nostro prossimo evento Apple: martedì 8 marzo alle 10:00 PT. Le voci indicano che Apple potrebbe rivelare un file Terzo iPhone SE Nella presentazione, insieme ad a Rifacimento iPad E il Almeno un nuovo Mac.

L’azienda presenterà i dispositivi in ​​un evento completamente virtuale tramite una trasmissione in diretta sul sito Web di Apple. La società ha detto che trasmetterà da Apple Park, la sua sede a Cupertino, in California. Il gigante della tecnologia ha ospitato eventi solo online dall’inizio della pandemia due anni fa. Apple sta attualmente valutando quando i dipendenti torneranno in ufficio, poiché la variabile omicron sta calando.

L’invito di Apple ai media, inviato in un’e-mail, mostra il logo Apple arcobaleno che dà l’impressione di movimento su uno sfondo nero. Il suo slogan recita: “Prestazioni Peek-a-Back”. Apple non ha detto quali prodotti intende pubblicizzare – non lo fa mai – ma ha incluso un effetto di realtà aumentata sulla sua pagina di marketing per l’evento che potrebbe suggerire un aspetto dell’evento.

L’evento segna un’altra pietra miliare per Apple poiché mira a rimanere in linea con il programma di lancio del suo prodotto, che in genere include eventi in primavera, estate e autunno. Nel giugno 2020, con il diffondersi della pandemia, Apple ha trasformato la Worldwide Developers Conference in un evento virtuale, con Modifica i video in modo brillante Scambia spettacoli dal vivo. Finora, la formula sembra funzionare. Apple ha continuato Dare fuoco per registrare vendite e profitti.

La società ha affermato che i clienti sono stati particolarmente reattivi agli aggiornamenti Internet wireless 5G nei loro iPhone negli ultimi due anni. Nella sua recensione dell’iPhone 13 dello scorso anno, Patrick Holland di CNET ha affermato che Apple aveva fornito “promozione esaltanteElogiando in particolare le fotocamere e la durata della batteria.

Guarda anche: L’evento di marzo di Apple: quando è e cosa aspettarsi

Apple ha anche affermato che la domanda di nuovi chip progettati per fungere da cervelli di microelaborazione per iPad e Mac. Sempre in astuzia, con oltre 12 miliardi di dollari di domanda repressa l’anno scorso. “La soddisfazione del cliente è fuori scala”, ha affermato il CEO di Apple Tim Cook durante una teleconferenza con gli analisti finanziari a gennaio. ha detto la tecnologia Aiutare ad attirare nuovi clienti, Oltre alle promozioni.

Al prossimo evento, anche Apple dovrebbe discutere Il prossimo software iOS 15.4-Aggiornamento gratuito per gli ultimi dispositivi iPhone e iPad. La società ha già annunciato che sta sviluppando nuove funzionalità di sblocco Face ID per funzionare con maschere mediche, nonché avvisi anti-stalking relativi a I suoi Smart Tracker AirTag.