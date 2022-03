Come connettere la tua console Xbox alla tua Xbox One o Series X | S.

Esistono diversi modi per giocare alla tua Xbox One e quale scegli dipenderà probabilmente dal tuo budget e dalla tua distanza dalla tua console.

Puoi acquistare sia controller cablati che wireless per la tua Xbox One. I controller wireless sono costosi ma ti consentono di sederti più lontano dalla tua console Xbox One.

Naturalmente, il metodo per collegare ciascun tipo alla console è diverso. Ecco come.

Il modo più semplice per collegare una console Xbox One al sistema consiste nell’utilizzare una console cablata e collegare semplicemente il cavo USB alla console fisicamente.

I controller cablati costano circa la metà del costo delle opzioni wireless. E molti giocatori affermano di eliminare il ritardo di input per i controller wireless, inoltre, significa che il controller non morirà durante il gioco e puoi risparmiare sull’acquisto di batterie.

Il controller wireless per Xbox ti offre più libertà di movimento. Inoltre, è molto facile sincronizzarsi con la console una volta che sai come fare.

Esistono due modi per collegare un controller wireless Xbox One alla console. Innanzitutto, lo faremo tramite un cavo microUSB.

Ora accendi la tua console e attendi qualche secondo Pulsante Xbox Sulla console e sulla console si illuminano entrambi in modo potente. Sei sincronizzato. Ora puoi scollegare e utilizzare la console in modalità wireless.

Sulle console Xbox One X e One S, troverai questo pulsante nella parte anteriore, sotto File pulsante di accensione . Saranno piccoli, rotondi e avranno lo stesso simbolo delle linee curve.

Lo stesso vale per i controller wireless quando si utilizza un cavo micro-USB. Quando il cavo è collegato alla console e la console è alimentata, il gamepad vibrerà una volta e poi si accenderà, il che significa che è sincronizzato. È quindi possibile rimuovere il cavo micro-USB e utilizzarlo in modalità wireless.

Per sincronizzare una console Xbox One con Xbox Series X | S, tieni premuto pulsante di associazione per azionare la console. Il Pulsante Xbox Inizierà a lampeggiare. Ora seleziona una posizione per il file pulsante di associazione Sulla console sarà nella parte anteriore, sopra la porta USB.