Dove trovare e raccogliere minerali in Wreck Ravine, Windbreakers o Rustaway Shores in Fortnite Chapter 3 Stagione 1

Fortnite Capitolo 3 Le missioni della Settimana 13 della Stagione 1 sono terminate e i giocatori possono completare queste missioni per ottenere alcune ricompense in XP per far avanzare il Battle Pass. Il completamento delle missioni di gioco aiuta i giocatori a guadagnare XP e salire rapidamente di grado per sbloccare i cosmetici Battle Pass.

Con la Stagione 2 pronta alla fine di questo mese, i giocatori che sono in ritardo con i loro Battle Pass devono completare il maggior numero di missioni possibile per sbloccare tutti i cosmetici della Stagione 1.

Le missioni della settimana 13 sono terminate e ora i giocatori possono accedervi all’interno del gioco. Ci sono molte missioni come aprire casse di produzione in Condo Canyon o Sleepy Sound, oscillante sotto la staffa In Desert Arch, Big Bridge o Covered Bridge e molti episodi disponibili da completare.

Trovare Raccogli minerali in Wreck Ravine, Windbreakers o Rustaway Shores per completare la missione in Fortnite Capitolo 3 Stagione 1

Il capitolo 3 è disponibile da un po’ di tempo e i giocatori hanno dato una buona occhiata alla nuova mappa. Wreck Ravine, Windbreakers e Rustaway Shores non vengono visualizzati sulla mappa, ma i giocatori possono individuarli facilmente dalle indicazioni seguenti.

Burrone del relitto: è a nord di Covert Cavern e ad ovest di Logjam Lumberyard, sulla costa.

Roastway Shores: Situato a sud-ovest di Chunker Highway, sulla spiaggia.

Frangivento: è l’isola sotto Greasy Grove.

Segui i passaggi seguenti per completare correttamente Missione della settimana 13 Nel capitolo 3 stagione 1:

Atterra a Wreck Ravine o Rustaway Shore. Le giacche a vento non hanno molto metallo, quindi è meglio evitare questa posizione. Ascia semplicemente tutto ciò che contiene metallo e continua a raccogliere fino a quando non vengono raccolti 100 metalli. Cerca container rotti, torri e auto per completare il conteggio. Se tutti i passaggi vengono eseguiti correttamente, l’attività deve essere completata.

I lettori possono guardare questo video per ulteriori informazioni:

Completa la missione prima che esca dal gioco per ottenere un bonus di esperienza e completare il Battle Pass della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 3.