Samsung potrebbe limitare le prestazioni di 10.000 app (aggiornato)

Robert Treggs / Autorità Android

tl; DOTT Samsung starebbe limitando le prestazioni di 10.000 app sui suoi telefoni.

Si ritiene che la colpa sia dell’app Game Optimizing Service dell’azienda.

Aggiornamento: 3 marzo 2022 (01:27 ET): Sembra che Samsung stia indagando sul problema GOS descritto di seguito. Secondo la circolazione delle informazioni su navigatoreLa società sta conducendo un’indagine interna e sta prendendo la questione sul serio quanto la debacle del Galaxy Note 7. Samsung dovrebbe anche fare presto un annuncio ufficiale in merito. Articolo originale: 2 marzo 2022 (14:49 ET): Abbiamo visto molti casi nel corso degli anni in cui i produttori di smartphone hanno limitato le prestazioni di un numero specifico di app, apparentemente per ripristinare la durata della batteria. Ora, sembra che Samsung potrebbe fare lo stesso.

Il cosiddetto elenco non si limita ai giochi, poiché qui vediamo applicazioni degne di nota come Instagram, applicazioni di Microsoft Office, Netflix, Google Keep e TikTok. Anche le app e i servizi Samsung sono elencati qui, come Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass e Dialer.

Non sorprende sapere che app di benchmark come 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench e GeekBench 5 non sono elencate qui. Ciò indica che Samsung non è soggetta alla limitazione delle applicazioni standard. un YouTube coreano È arrivato al punto di cambiare il nome del pacchetto 3DMark per riflettere il Genshin Impact (che appare nell’elenco) e ha eseguito il benchmark. Il pacchetto rinominato ha ottenuto un punteggio di riferimento e un frame rate medio significativamente più bassi. Guarda uno screenshot qui sotto, con il pacchetto rinominato a sinistra.

Per quel che vale, l’app non sembra essere installata serie Galaxy S22 unità. Appare sul Galaxy Store ma premendo Install mostra che l’app non è compatibile con il mio dispositivo di recensione S22 Plus. Inoltre non possiamo vederlo sui dispositivi Galaxy S20 FE e Galaxy S10e. Tuttavia, un membro del team ha riferito di aver visto l’app sul proprio Galaxy S21 Plus e ha confermato che non può essere disabilitata. READ Il sito per caricare i widget PUBG per Android e il modo migliore per spedire in UC con la quantità desiderata

D’altra parte, è chiaro che i produttori di smartphone si sforzeranno di bilanciare prestazioni e durata della batteria per molte applicazioni. D’altra parte, c’è una chiara argomentazione secondo cui gli utenti non ottengono le prestazioni richieste. È particolarmente sospetto che le applicazioni di benchmarking non siano incluse qui, il che significa che questi risultati non saranno rappresentativi dell’esperienza effettiva.

Sembra che Samsung non abbia imparato dalla soffocante saga di OnePlus dell’anno scorso.

Questa non sarebbe la prima volta che vediamo un produttore di telefoni cellulari impegnarsi in pratiche così eticamente discutibili. OnePlus lo era catturare Ha “migliorato” le prestazioni delle app popolari con OnePlus 9 Pro dell’anno scorso, ma ha anche mantenuto le app di riferimento fuori dal throttling.

Abbiamo contattato i rappresentanti Samsung per vedere se questo elenco è accurato e per determinare esattamente cosa fa GOS con queste app. Abbiamo anche chiesto all’azienda se le app modulari sono soggette a GOS. Aggiorneremo l’articolo se/quando Samsung ci risponderà.