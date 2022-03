Questa collaborazione Omega x Swatch sta rompendo Internet

Una collaborazione inaspettata vede i fan guardare al settimo cielo. Omega Swatch ha collaborato con Swatch per offrire un set di 11 modelli per quello che chiamano MoonSwatch. Ricrea le proporzioni esatte e lo stile delle celebrità Omega Speedmaster Moonwatchquesti sono quarzo guarda dentro Ceramica vivida Casi … e il loro costo è di 260 dollari.

Lo Speedmaster è un punto fermo per collezionare orologi, ma la sua versione attuale costa circa $ 6.400. L’opportunità di ottenerlo per una frazione di quello – con un disco già firmato dalla stessa Omega – è eccitante per molte persone. Ammettiamolo, però, anche se hai già un Moonwatch, o non ne hai mai voluto uno (il che è difficile da credere), questo è semplicemente divertente.

Il MoonSwatch misura gli stessi 42 mm dello Speedmaster con tutti i dettagli intatti, dalla circonferenza dello scafo ai sottoquadranti “a gradini”. Naturalmente, sono immediatamente distinguibili dagli Speedmaster per diversi motivi. Innanzitutto, i movimenti al quarzo determinano una particolare disposizione del quadrante con contatori secondari equidistanti sul quadrante piuttosto che la disposizione dello Speedmaster che affolla i contatori secondari verso la metà inferiore. Se guardi da vicino, troverai anche “Swatch” e “MoonSwatch” sul quadrante.

Con ogni versione ambientata su un corpo celeste diverso nel nostro sistema solare, la versione lunare è la più vicina a un vero Omega Speedmaster. Tuttavia, le altre edizioni ottengono alcune licenze creative e sfruttano le capacità di Bioceramic, offrendo tutti i tipi di custodie e design colorati, proprio come ti aspetteresti da Swatch. La bioceramica è un materiale specifico di Swatch che utilizza ceramica e olio di ricino per creare qualcosa come un ibrido plastica-ceramica che è leggero, setoso, resistente ai graffi e interessante.

Puoi prenderne uno in rosa per Venere, giallo per il Sole, verde e blu per la Terra stessa o uno per Marte a seconda di Prototipo Un Omega è stato realizzato per la NASA nel 1972. Altri tocchi per l’appassionato di orologi per eccellenza: un design a punta “90-over” e una “S” nascosta incastonata al centro del cristallo. Vale la pena controllare tutte le differenze. Verrà tutto Il velcro è proprio come indossano gli astronauti sulle tute spaziali.

Sebbene ci sia un’abbondanza di cooperazione in questi giorni, quelli tra le mie due società sono orologi rari con la segretezza e la concorrenza che sono la norma. Omega e Swatch sono entrambi marchi gemelli all’interno Gruppo campione, ma è comunque sorprendente vedere qualcosa come il nome Omega (e Speedmaster) legittimamente ambito su un orologio da $ 260. Alcuni potrebbero ritenere che svaluta il marchio Omega e il design dello Speedmaster, ma mostra anche l’Omega come divertente oltre che attraente per un pubblico più giovane e per coloro che attualmente non possono permettersi uno Speedmaster. Ci piacerebbe vedere di più su questa collaborazione tra i marchi di orologi.

Allora, come si ottiene uno? Per ora, saranno disponibili solo su Seleziona Negozi di campioni A partire da sabato 26 marzo, un cliente può acquistarne non più di due. In altre parole, può essere davvero difficile da ottenere, perché non sarà disponibile online, almeno per ora.

