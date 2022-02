Sony lancia le cuffie a forma di Cheerios | notizie di scienza e tecnologia

Sony ha lanciato una nuova gamma di cuffie wireless sotto forma di Cheerios per le persone che vogliono essere in grado di ascoltare il mondo che li circonda mentre ascoltano musica o podcasting.

I LinkBuds – disponibili per £ 149 – adottano un nuovo approccio alla sfida, qualcosa che spesso preoccupa i corridori che temono di perdere il temuto campanello del motociclista da dietro.

Alcuni modelli di cuffie, come gli AirPod di Apple, hanno una modalità di trasparenza che amplifica i suoni ambientali. Altri, come Schocks, usano la conduzione ossea per trasmettere i suoni a chi li indossa attraverso le vibrazioni delle guance lasciando le orecchie scoperte.

Ma i LinkBud utilizzano un driver a forma di anello da 12 mm con un foro fisico nel mezzo, che consente ai suoni di passare direttamente in un condotto uditivo privo di ostruzioni.

foto:

L’altoparlante a forma rotonda consente il passaggio dei suoni esterni. Foto: Sony



“Never Stop” è lo slogan pubblicitario con cui il colosso tecnologico giapponese ha scelto di lavorare, data la durata della batteria di 5,5 ore delle LinkBuds e la possibilità per le persone di continuare a indossarle anche durante le conversazioni.

I nuovi dispositivi sono disponibili in bianco e grigio scuro e sono realizzati in parte con materiali riciclati, conferendo loro un evidente aspetto sporco come se avessero raccolto polvere e lanugine.

Sony, che ovviamente ha aperto la strada al Walkman nel 1979, ha una vasta gamma di cuffie tra cui molte che offrono una copertura completa dell’orecchio.

Alcuni di questi altri modelli potrebbero essere i preferiti dagli audiofili impegnati, secondo le recensioni, molti dei quali affermano che lo stile di Cheerios significa che le LinkBud faticano a fornire quanti più bassi possibile.

Un’altra caratteristica di design insolita che Sony ha incluso è il riconoscimento delle sfide legate alla pressione delle stesse LinkBud.

Invece, chi lo indossa può picchiettare davanti alle orecchie per controllarle, con le gemme in grado di riconoscere una serie di gesti attraverso le vibrazioni.