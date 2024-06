Logitech Keys-To-Go 2 è una tastiera sottile per tablet e dispositivi pieghevoli

Logitech ha appena annunciato un seguito inaspettato della sua decennale tastiera Keys-To-Go, con Keys-To-Go 2 in arrivo questo mese con un design completamente nuovo, funzionalità aggiornate e altro ancora.

Tasti originali Logitech per la navigazione È stato annunciato nel 2014. L'idea della tastiera era quella di offrire una tastiera wireless quanto più sottile possibile, riuscendo a misurare appena 6,1 mm. Il prodotto è ancora disponibile negli anni successivi L'ultima volta è stato leggermente aggiornato nel 2022.

Ora è in arrivo Logitech Keys-To-Go 2.

La nuova generazione porta un design completamente nuovo. Invece di essere una tastiera sottile in tessuto, questa ha tasti veri e propri con tasti su una superficie di plastica. Ha anche una cover integrata che si ribalta per lasciare i tasti pronti per la digitazione e poi copre la tastiera quando non viene utilizzata. La plastica riciclata viene utilizzata anche nella costruzione di Keys-To-Go 2, pari al 36% della costruzione totale.

La tastiera è ancora molto sottile, misura 4,57 mm nel punto più sottile e 8,77 mm nel punto più spesso quando è chiusa.

Pertanto, è in realtà troppo sottile per creare una porta di ricarica. Invece, utilizza batterie a bottone che secondo Logitech dureranno fino a 36 mesi. La tastiera supporta anche i tasti “Easy-Switch” di Logitech per poter passare da un dispositivo all'altro. Supporta anche Logi Options+ su Windows e macOS per funzionalità personalizzabili.

La tastiera stessa è un po' più piccola di quella che ottieni con una tastiera tablet ufficiale, ma ha comunque tasti grandi e un layout regolare.

Logitech offrirà Keys-To-Go 2 per $ 79,99 in due varianti, una per dispositivi Apple e una con un design “universale”. Entrambe le tipologie sono disponibili nei colori lilla, grigio pallido e grafite. Le unità inizieranno la spedizione alla fine di questo mese A partire dal sito Logitech.