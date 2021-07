MediaTek ha rilasciato il chip del processore 5G per tablet e laptop

Kompanio 1300T è il primo SoC gaming ad alte prestazioni, che supporta la connettività 5G per PC.

Nuovo processore da Tecnologia multimediale Prodotto con un processo a 6 nm, che include una CPU octa-core ARM Cortex-A78 ad alte prestazioni e un core Cortex A-75 ad alta efficienza energetica. La GPU integrata è composta da 9 core ARM Mali-G77 MC9 ad alte prestazioni, che consentono giochi con frame rate elevati, con meno calore. Inoltre, il chip ha anche un’unità di elaborazione AI (APU) integrata per gestire nuove applicazioni audio e video.

Il Kompanio 1300T integra la più recente tecnologia 5G di MediaTek, incluso il supporto per tutte le bande 6 GHz e 5G-2CA, nonché la doppia SIM che supporta il 5G. Il chip del processore può rilevare l’utilizzo per regolare automaticamente il consumo energetico per risparmiare la batteria.

Simile alle linee di chipset di fascia alta di Qualcomm, il Kompanio 1300T supporta anche HDR 10+, AI-PQ e la tecnologia MiraVision di MediaTek per proteggere gli occhi e filtrare la luce blu. Il prodotto può essere integrato in dispositivi con doppio monitor Full HD o monitor singolo con risoluzione massima di 2,5 kHz con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Con la funzione di acquisizione, Kompanio 1300T supporta l’elaborazione della fotocamera fino a 108 MP, la codifica e la decodifica video 4K 60fps e la registrazione HDR 4K. Inoltre, il prodotto può anche decodificare l’audio con uscita multicanale.

Il Kompanio 1300T è dotato della tecnologia HyperEngine 3.0 per aumentare le prestazioni specificamente per i giochi e per i giochi che richiedono una connessione di rete a bassa latenza. I nuovi prodotti MediaTek integrati con i chip supporteranno anche Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2.

MediaTek ha affermato che la nuova linea di chip sarà integrata in tablet o Chromebook ad alte prestazioni.

Huay Anh