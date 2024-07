Hohem iSteady V3 AI Tracking Smartphone Gimbal: il tuo dispositivo personale di videografia intelligente

New York, 11 luglio 2024 Hohem, un marchio leader nel settore dei gimbal, ha presentato oggi il gimbal per smartphone con tracciamento AI iSteady V3 di Hohem.

I gimbal per smartphone con tracciamento AI Hohem iSteady V3 trasformano il tuo telefono in uno strumento portatile per la creazione di contenuti. È dotato di tecnologia AI avanzata, asta di prolunga integrata, attacco per treppiede e stabilizzazione a 3 assi. Garantisce riprese facili, fluide e professionali in movimento.

Supporto per supporto di localizzazione per smartphone Hohem iSteady V3 AI



Tecnologia AI avanzata per tutti gli smartphone

Hohem iSteady V3 con la principale tecnologia di tracciamento AI ti consente di tracciarti automaticamente utilizzando l'app nativa della fotocamera sia su iPhone che su dispositivi Android. Rompe le limitazioni del sistema e delle app, consentendo un facile rilevamento del movimento durante conferenze, streaming live e videografia. I perni sfruttano la fotocamera anteriore o posteriore dell'iPhone per mantenere la messa a fuoco e mantenere il soggetto nell'inquadratura, consentendo agli utenti di muoversi liberamente senza perdere il tracciamento. Il tracker AI rimovibile supporta l'installazione anteriore e posteriore, offrendo maggiore versatilità. Consente anche il controllo gestuale, il che significa che puoi controllare la tecnologia AI con la punta delle dita da remoto.

Kit telecomando staccabile e installazione professionale

Abbinato a un kit di controllo remoto rimovibile, Hohem iSteady V3 ti offre il controllo remoto e riprese versatili, ideali per catturare angolazioni uniche e scatti di gruppo. Goditi riprese fluide e stabili con l'avanzato sistema di stabilizzazione a 3 assi, che garantisce stabilità in qualsiasi scenario, sia in viaggio che in escursione. Migliora la tua esperienza di ripresa con il kit di stabilizzazione professionale e controllo remoto Hohem iSteady V3.

Staffa di montaggio multiuso portatile e pieghevole per smartphone

iSteady V3 è uno stabilizzatore portatile e pieghevole progettato per i creatori di contenuti e chiunque ami registrare la propria vita quotidiana. iSteady V3 è dotato di un'asta di prolunga integrata che si estende fino a 205 mm per scatti dal basso, treppiedi integrati per selfie migliori e vlogging creativi e un power bank integrato che fornisce 13 ore di durata della batteria per telefoni fino a 300 grammi.

Modifica con l'intelligenza artificiale nell'app Hohem Joy

iSteady V3 porta la videografia dello smartphone a un livello superiore, rendendo più semplice che mai la creazione e la modifica di contenuti dinamici. Una volta finite le riprese, puoi padroneggiare il montaggio con la suite di editing mobile completa basata sull'intelligenza artificiale di Hohem Joy. La modifica non è mai stata così facile!

Che tu stia registrando un vlog, trasmettendo in live streaming o girando un cortometraggio, iSteady V3 è il tuo videografo intelligente personale.

Disponibilità

I gimbal per smartphone con tracciamento AI Hohem iSteady V3 sono ora disponibili per l'acquisto su Negozio ufficiale, Negozio Amazon ufficialee tramite rivenditori autorizzati. Per ulteriori informazioni sul prodotto e per vederlo in azione, visitare il sito Sito web di Hoheim.

A proposito di Hoheim:

Hohem è un'azienda leader nella tecnologia dei gimbal, che fornisce soluzioni di montaggio innovative per fotocamere e smartphone. Hohem si impegna a rendere la fotografia e la videografia più semplici e intelligenti affinché tutti possano catturare le proprie storie in modo accurato e semplice.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web

sito web: https://www.hohem.com

Negozio Hoheim: https://store.hohem.com/

Instagram: https://www.instagram.com/hohem_global

Tic toc: https://www.tiktok.com/@hohem_global

Iscriviti al nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/@HohemTechOfficial

Fonte Hoheim