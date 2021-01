Trucco WhatsApp | Che succede in chat: un bel trucco da sapere!

WhatsApp, una piattaforma per il servizio di chat, è ampiamente utilizzata per inviare messaggi, effettuare chiamate video e audio e condividere immagini. Ma lo sapevi che puoi usarlo anche come diario personale? WhatsApp ha la capacità di fare la tua chat. C’è un semplice trucco per inviarti note, elenchi, foto o file importanti importanti.

Cose che gli utenti di WhatsApp fanno di solito:

All’improvviso potrebbe essere necessario memorizzare note importanti, come un elenco, una password o un collegamento a un sito Web. Di solito, in una situazione come questa, gli utenti invieranno quelle note alle persone a loro più vicine su WhatsApp. In questo caso, le cose importanti che devi solo sapere vanno ad altre persone. Ma con questo trucco nessuno lo farà, ma vedrai il messaggio con le tue note importanti.

Che succede un trucco

Come chattare con te stesso su WhatsApp:

1. Questo metodo è molto semplice. In primo luogo, apri qualsiasi browser web come Google Chrome dal tuo telefono cellulare. Dopo aver digitato wa.me// devi inserire il tuo numero di telefono insieme al numero di prefisso internazionale. Ad esempio, supponiamo che il tuo numero WhatsApp sia 9999119999. Devi digitare wa.me//+919999119999 nel tuo browser.

3. Ora avrà la possibilità di continuare a chattare. Dovrebbe essere in cima.

4. Ora andrai direttamente alla pagina della chat di WhatsApp. Il primo esempio potrebbe essere il tuo numero di telefono.

5. Con esso, puoi inviare messaggi, note importanti, immagini, video e file proprio come qualsiasi altra chat.

6. Se lo desideri, puoi installare questa frusta sul tuo telefono. In questo modo, puoi aprire la tua pagina di chat ogni volta che devi scegliere qualcosa.

