Qual è il nuovo progetto Apple di Dan Riccio? Scommetto che il mio Mac ha un touch screen

Pur non essendo vicino a frantumare il terreno come Partenza di Johnny Eve Nel 2019, Apple ha annunciato un po ‘meno lunedì Scuoti il ​​suo team di leadership. Nessuno lascia l’azienda, ma uno dei più grandi giocatori del team hardware, il vicepresidente senior Dan Ritchio, si sta muovendo verso un progetto segreto.

Riccio, che lavora con Apple dal 1998, non è conosciuto come Tim Cook o Phil Schiller, ma è stato parte integrante di quasi tutti i principali prodotti Apple di questo secolo. Riccio ha assunto la carica di vicepresidente senior dell’ingegneria hardware quando Bob Mansfield si è ritirato nel 2012. All’epoca, Richio era vicepresidente di iPad Engineering, una posizione che ha ricoperto nel 2010, proprio come il lancio dell’iPad originale.

Sebbene abbia ricoperto la carica solo per due anni, i due erano molto istituzionalizzati per l’iPad. La seconda generazione era significativamente più sottile e leggera dell’iPad originale senza sacrificare la durata della batteria, mentre la terza generazione ha introdotto il display Retina e le reti 4G LTE. In qualità di Senior Vice President, è stato determinante nell’introdurre diversi prodotti, tra cui la gamma di iPhone 5G dello scorso anno, i Mac basati su M1 e gli AirPods Max.

una mela Potresti non sapere chi sia Dan Riccio, ma sicuramente conosci i prodotti che ha contribuito a sviluppare.

Ora, Riccio sta assumendo un ruolo un po ‘sotto copertura in azienda. In un comunicato stampa, Apple ha detto solo che Riccio si sarebbe “trasferito in una nuova posizione concentrandosi su un nuovo progetto e riportando al CEO Tim Cook”, con la precedente posizione ricoperta da John Ternus, che è stato con la società dal 2001 e recentemente presentato nel video di lancio Per M1 Mac.

Mentre è naturale pensare che Riccio lavorerà su una Apple Car o Apple Glass, è possibile che questa differenza sia già in arrivo e probabilmente anche Riccio ha avuto una mano a costruirla. Invece, penso che la nuova avventura di Riccio sia molto più vicina al tipo di attività in cui eccelle: i monitor.

Oltre all’iPad, anche Riccio ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione dello schermo del Mac. In una delle sue poche apparizioni sul palco, Ritsio ha detto questo per dire quando L’iMac 5K da 27 pollici ha fatto il suo debutto nel 2014: “Il Mac consente alle persone di fare cose straordinarie e per molte persone è lo strumento creativo più importante che usano. Quello che ci piace fare è migliorarlo.”

E penso che sia esattamente quello che farà nel suo nuovo ruolo in Apple. Ora che la transizione a Mac OS è in pieno svolgimento e probabilmente sarà completata entro la fine del 2021, Apple può rivolgere la sua attenzione alla prossima grande novità: un Mac con touchscreen.

Microsoft Presto potremmo essere in grado di toccare lo schermo di un Mac proprio come MIcrosoft Surface.

Apple ha sempre gettato acqua fredda all’idea di un Mac touch-screen, ma il processore M1 cambia le cose. Il silicio di Apple apre il Mac a un flusso di lavoro di sviluppo completamente nuovo che non era possibile con i chip Intel. Aggiungere uno schermo multi-touch al Mac non è la fine del gioco di Apple, è costruire un dispositivo completamente nuovo che cambia il modo in cui usiamo i computer e cambia la scena in modo indelebile.

È qui che entra in gioco la versatilità di Riccio. Come il Microsoft Surface, il touchscreen del Mac sarà in parte tablet e in parte laptop, due prodotti che Riccio conosce bene. Ma soprattutto, è tutta una questione di schermo, un’area in cui Riccio ha un’enorme esperienza. Se Apple è seriamente intenzionata a sviluppare un Mac con multi-touch, Cook vorrà che Riccio ci dedichi tutto il suo tempo.

E sembra che sia esattamente quello che farà. Mentre altri VP che hanno lasciato le loro posizioni senior hanno rilasciato vaghe dichiarazioni sui loro prossimi passi, Riccio è molto concentrato: “Adesso, non vedo l’ora di fare ciò che amo di più – concentrando tutto il mio tempo e le mie energie in Apple sulla creatività, qualcosa nuovo e meraviglioso di cui non potrei essere entusiasta “.

Potrebbero volerci diversi anni, ma ci sono abbastanza indizi e voci per suggerire che Apple stia finalmente guardando alla prossima evoluzione del Mac che finalmente combina la potenza del PC con la versatilità dell’iPad. E con Riccio al timone, potrebbe essere ancora più emozionante dell’Apple Car.

