Il nuovo orologio Piaget Polo presenta un movimento scheletrato colorato: il rapporto di Rob

PiagetIl caratteristico modello sportivo in acciaio, la Polo, è stato ridimensionato, carrozzeria e abbellito con un tocco di colore.

Piaget Polo Skeleton è dotato di un nuovo movimento, il calibro ultra sottile 1200S1 con uno spessore di 2,4 mm, in sviluppo da due anni e mezzo. È un’evoluzione della 1200S, introdotta qualche anno fa in Altiplano. La principale differenza tra i due è la finitura. Anche i ponti, la piastra e i bulloni sono colorati nel 1200S1 Grigio scuro Oppure il prof PVD blu lucidoDue colori caldi al momento: il blu è popolare da un paio d’anni e il grigio si sta rivelando una tendenza. I pannelli e le passerelle sono satinate lucide e prendisole, le ruote sono circolari e satinate lucide con luce solare. Il nuovo calibro fa il suo debutto qui in una cassa di 6,5 mm di spessore, il 30 percento più sottile rispetto alla versione non scheletrata della Polo Sport automatica.

Scatola scheletro Piaget Polo



Per gentile concessione di Piaget

Piaget si è specializzato da tempo in movimenti ultrasottili e in tempi diversi ha stabilito record mondiali per i calibri più sottili. Nel 1957 Piaget ha introdotto il suo popolare 9P ultrasottile, con uno spessore standard di 2 mm. Tre anni dopo, apparve il movimento 12P, che un tempo era il movimento automatico più sottile al mondo con uno spessore di soli 2,3 mm. È culminato lo scorso anno con Piaget Ultimate Concept, che ha vinto l’Aiguille D’or (Grand Prix) al Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2020 per una scatola da record con uno spessore di soli 2 mm.

Il polo è stato originariamente introdotto nel 1979 ed è stato tra i modelli di quell’epoca per lasciare un’impressione duratura. Come Patek Philippe Nautilus e Audemars Piguet Royal Oak, il Polo era uno degli orologi sportivi di lusso originali. Il quadrante è contrassegnato distintamente con segni orizzontali integrali riprodotti sulla lunetta e lungo il bracciale integrale. Aveva un quadrante semplice con le lancette di Dauphin sul filo del coltello, ed era indossato dalle celebrità oggi, tra cui Andy Warhol e Brooke Shields. La Polo è stata rinnovata e rilanciata nel 2016 con un aspetto più sottile e un quadrante a forma di cuscino che si apre in una cassa rotonda curva.

Scheletro Piaget Polo



Per gentile concessione di Piaget

Lo scheletro ha reso la polo più sottile, ma è ancora un orologio sportivo? Certo, i colori sono sportivi. Il PVD blu è luminoso e brillante nonostante la sua finitura satinata e il grigio è abbastanza scuro da essere nero. La sua impermeabilità è di soli 30 m rispetto ai 100 m di una polo non strutturata, quindi questo non è l’orologio che indossi da surf. Ma nonostante il suo scheletro, il 1200S1 ha un perfetto ponte di bilanciamento, che lo rende robusto. E per usare il termine esatto, l’orologio è aperto piuttosto che scheletrico, il che significa tradizionalmente che i ponti e la piastra vengono ulteriormente ridotti mediante incisione, di solito in motivi curvi. Piaget afferma che il 1200S1 è leggermente più resistente al magnetismo rispetto al 1200S.

Scatola scheletro Piaget Polo



Per gentile concessione di Piaget

Il movimento, che può essere visto attraverso il retro della cassa, presenta un piccolo rotore decentrato, di colore grigio ardesia colorato e inciso con il logo Piaget per le braccia. La cassa in acciaio ha un diametro di 42 mm ed è dotata di cinturino in acciaio e cinturino in pelle di alligatore blu o grigio, intercambiabili con il sistema di sgancio rapido. Entrambe le versioni sono vendute al dettaglio per $ 28.500.