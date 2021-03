Qual è il cibo preferito di Fenty? La risposta del test e le ricompense vengono rivelate

L’aggiornamento 1.4 di Genshin Impact è impostato per riportare il rimodellamento del logo Venti e miHoYo sta cercando di ravvivare l’evento con un test su Facebook.

Questo test sarà disponibile per i giocatori fino alle 23:59 (UTC + 8) del 16 marzo. A partire da ora, il test consiste in una sola domanda. La risposta corretta ricompenserà i giocatori con 40 pensieri iniziali.

Tuttavia, il bonus non verrà trasferito immediatamente al profilo del giocatore in-game. Dopo aver risposto correttamente alla domanda, i giocatori dovranno inserire i loro nove numeri nell’UID del gioco.

Una volta che i giocatori hanno compilato il loro ID univoco, riceveranno un messaggio in cui si afferma che la ricompensa verrà trasferita al profilo giocatore tramite e-mail in-game prima del 19 marzo.

Le domande nel test saranno abbastanza semplici ei giocatori proveranno anche diversi tentativi per capirle correttamente. Questo test sembra essere il modo in cui miHoYo premia tutti i partecipanti Effetto Jinshin Una comunità di 40 premogem.

Come avviare il test Paimon nel profilo Genshin Impact Messenger (immagine tramite Messenger)

La risposta alla domanda nella Genshin Impact Paimon Competition

Il test è attualmente disponibile solo su Facebook. La domanda è: “Qual è il cibo preferito di Fenty?”

I giocatori hanno tre opzioni tra cui scegliere. Le tre opzioni sono:

Risposta corretta alla domanda nel test Genshin Impact Paimon (Immagine tramite Messenger)

La risposta corretta a questa domanda è Apple. L’amore di Venti per il vino e le mele è stato precedentemente rivelato nella tradizione Genshin Impact. I giocatori possono trovare più riferimenti alle mele come cibo preferito di Venti dai suoi dialoghi di gioco.

Il test intitolato su Facebook di Venti è il tentativo di miHoYo di creare clamore attorno al rimodellamento di uno stendardo di un personaggio anemo-elementale in Genshin Impact. Dato che Venti è uno dei personaggi meno giocati nel gioco, miHoYo fa di tutto per aiutare il giocatore a influenzare Genshin Impact.

Aggiornamento Genshin Impact 1.4 Dietro l’angolo, il nuovo contenuto annunciato da miHoYo arriverà il 17 marzo.

I giocatori avranno anche una scelta Aggiornamento preinstallato 1.4 in Genshin Impact In modo che non debbano perdere altro tempo per scaricare l’aggiornamento dopo il rilascio.

