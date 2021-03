Caratteristiche di Chrome OS 89: pratico e orientamento [VIDEO]

Chrome OS 89 è qui ed è disponibile per la maggior parte degli utenti di Chromebook, quindi questa volta volevamo dedicare qualche minuto e passare attraverso tutte le aggiunte importanti al sistema operativo. Nella storia delle versioni di Chrome OS, posso pensare ad alcuni che sono stati lanciati con molti nuovi trucchi e aggiornamenti. C’è così tanto da offrire con Chrome OS 89 che volevamo trascorrere alcuni giorni utilizzando tutte le nuove funzionalità come appaiono nel canale stabile e mettere insieme un breve video che evidenzia ciascuno dei nuovi modi divertenti in cui puoi utilizzare il tuo Chromebook .

A partire dal Registrazione dello schermo sui controlli multimediali in Phone Hub, Chrome OS 89 sembra il culmine di mesi di aggiunte, test e lavoro per rendere i Chromebook ancora più capaci e facili da usare. Gabriel ha già pubblicato un riepilogo di tutti i nuovi articoli in offerta, quindi se vuoi leggere un elenco e cercare un po ‘su ogni nuova funzionalità, Vai in ufficio. Per questo post, volevamo semplicemente testare tutte queste funzionalità e mostrartele in video. Sappiamo a volte che questi annunci vengono pubblicati e che funzionalità davvero interessanti vengono dimenticate e sottoutilizzate. Vedendolo sullo schermo, speriamo che troverai un interesse crescente e che proverai ognuna di queste nuove aggiunte da solo sul tuo Chromebook.

Annunci

Infine, volevo anche sottolineare che come parte di questo lancio che coincide con la celebrazione del compleanno di Chrome OS X, abbiamo collaborato con Google per assegnare 20 involucri per Chromebook in edizione limitata e 20 pacchetti di adesivi esclusivi. Abbiamo già raggiunto i primi cinque premiati e continueremo a dare 5 bustine e pacchetti di adesivi a 5 fortunati vincitori ogni settimana fino a quando non se ne andranno. Se non l’hai già fatto, assicurati di accedere per vincere tramite il grande pulsante qui sotto e buona fortuna!

Annunci