Il peggior Pokemon brillante in Pokemon GO?

Mentre ci sono molte fantastiche incisioni lucide in Pokemon GO, alcune di esse non riescono a raggiungere il segno di tanto in tanto.

Le forme lucide sono opportunità per i Pokemon di ottenere un colore completamente diverso. A volte, i fan potrebbero preferire il loro colore brillante al loro design originale. Tuttavia, alcune tonalità lucide difficilmente si discostano dall’originale. C’è anche il rovescio della medaglia in cui lo splendore va troppo oltre.

Quale brillante Pokemon non è molto popolare?

I luminari di solito si comportano meglio quando mantengono i tratti originali dei Pokemon. Ad esempio, rosso Giarados Sembra solo minaccioso come normale. Tuttavia, alcuni di questi cambi di colore abbandonano completamente questo principio.

Non c’è esempio migliore di Weavile. Il suo essere naturale è spaventoso da guardare, con i suoi artigli affilati e la colorazione scura. lucido per tessereTuttavia, gli conferisce un colore giallo porpora chiaro. Questo cambiamento di colore lo rende troppo luminoso per un tipo scuro come Weavile.

L’aspetto lucido di Garchomp non è affatto diverso dal suo aspetto normale (Immagine tramite Niantic)

Tuttavia, la maggior parte di questi forti cambiamenti di colore funzionano meglio. Shiny Slowbro è molto popolare con la sua pelle azzurra, mentre Genesect indossa un mantello rosso con la sua forma lucida. Allo stesso modo, molte altre finiture lucide di colori molto diversi possono ottenere elogi.

Il peccato principale con le persone brillanti, però, è quando non sono quasi diverse. Invece di alcuni sprite lucidi in diversi colori, alcuni sono semplicemente più scuri o più chiari dell’originale.

Uno di questi esempi è Tyranitar, che adotta solo una tonalità più chiara del suo già verde chiaro. È un po’ lucido sul lato marrone, ma fa pochissima differenza. Inoltre, può essere difficile distinguere la forma lucida dall’originale.

Il più grande delinquente con questo, però, è Jarschump. Con la sua lucentezza, il Pokemon passa dal blu scuro al blu leggermente più scuro. È un peccato perché Garchomp è uno dei Pokemon più forti e popolari del gioco.

L’amato Pokemon è apparso in molti giochi a episodi, in Cynthia’s Champions Team, ecc. Sfortunatamente, però, la sua lucentezza non è molto di cui scrivere a casa.

