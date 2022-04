Zero Build in Fortnite riporta i banner nel gioco

Il logo di Fortnite appare alla Paris Game Week (PGW), una fiera di videogiochi a Parigi, Francia, il 25 ottobre 2018. Reuters

Fortnite sta rimuovendo le modalità del paradigma Battle Royale con una nuova funzione Zero Build.

Alla gente non piace l’idea all’inizio.

I giocatori alla fine si stanno mettendo a proprio agio e alcuni segnali stanno tornando su Fortnite a causa di Zero Build.

Fortnite ha recentemente compiuto un passo rischioso e ha rimosso una delle sue funzionalità più famose, chiamata Building, dalle sue modalità battle royale, definendo questo nuovo aggiornamento una modalità Zero Build. Questa mossa ha funzionato alla grande per Epic Games, il bordo menzionato.

All’inizio, alcuni non erano pronti per l’idea.

“All’inizio lo odiavo ed ero così arrabbiato”, ha detto in un’intervista Michael Reynolds, un’emittente su Facebook Gaming.

“Poiché gioco molto, il modo in cui le persone valuteranno le mie abilità dipende da come costruisco e modifico. Tuttavia, i miei movimenti e tutte quelle cose, non sono molto bravo a farlo”.

Ali SypherPK Hassan, un utente di Twitter, ha dichiarato: “Pensavo che l’avrei odiato. Ho pensato che forse avrei fatto un paio di video a riguardo e poi sarei tornato alla mia solita modalità di costruzione”.

Ma più tardi, la maggior parte delle persone ha avvolto la testa intorno all’idea. Non solo ha messo a proprio agio i giocatori, ma coloro che hanno lasciato Fortnite stanno iniziando a tornarci. Alcuni esempi includono DrLupo, TimTheTatman, Nickmercs e Tfue.

Reynolds ha anche spiegato come il gioco è diventato più facile. “È facile spostarsi sulla mappa e anche raccogliere armi”, ha detto.

“Penso che Fortnite stia dimostrando al settore che non ha bisogno di una build per essere eccitante come una volta”, ha aggiunto.

Hassan ha spiegato che sebbene la build sia ciò che inizialmente ha reso Fortnite il successo, il gioco ha fatto molta strada attraverso le sue collaborazioni con Marvel e DC.

Hassan ha anche affermato che il tasso di visualizzazione degli stream non è stato influenzato. “La mia chat si diverte davvero a usare Zero Build e il nostro pubblico supera persino i nostri massimi recenti”, ha detto. “Fortnite con Zero Build potrebbe non essere al picco precedente, ma ci siamo decisamente arrivati.”