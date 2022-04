Gli aggiornamenti di Windows 11 non riescono con 0xc1900101? Microsoft monitora i rapporti

L’aggiornamento del tuo PC Windows 11 agli aggiornamenti cumulativi appena rilasciati o alle versioni di anteprima non è sempre così facile come ti aspetti. È stato segnalato che il processo di installazione non riesce con l’errore 0xc1900101 Per alcune persone, il sistema torna automaticamente all’aggiornamento/build precedente senza dire nulla sulla causa del problema.

Il messaggio di errore più comune riscontrato durante l’installazione di alcuni aggiornamenti di Windows 11 (per lo più versioni di anteprima) è 0xc1900101. Sebbene abbiamo trovato segnalazioni di altri messaggi di errore durante l’installazione degli aggiornamenti di Windows 11, questo sembra essere l’errore più segnalato nel Centro feedback.

L’errore 0xc1900101-0x4001c di Windows 11 non fornisce alcun dettaglio sulla causa e una rapida ricerca su Bing non rivelerà la causa. Alcune persone pensano che l’errore sia causato da problemi di compatibilità tra alcune app e Windows 11 o da un bug in uno degli aggiornamenti rilasciati per il sistema operativo.

“Abbiamo lo stesso problema qui. Tutte le mie macchine fisiche vengono aggiornate correttamente, ma su una macchina virtuale che esegue Hyper-V, VMWare o VirtualBox, raggiunge quasi la fine dell’aggiornamento, quindi esegue il rollback. Peggio, in VMWare e VirtualBox , il software della macchina si arresta in modo anomalo. L’impostazione predefinita al termine dell’aggiornamento, “Uno degli utenti appuntito al centro delle note.

“Ho lo stesso problema. La prima volta che ho aggiornato il mio PC all’ultima versione ha mostrato un errore sul mio driver grafico, quindi ho eseguito il rollback, sospettavo che l’aggiornamento di Windows avesse danneggiato il mio driver grafico perché dopo il rollback della mia scheda grafica Il mio non funzionava, funziona solo dopo aver reinstallato il driver. Un altro utente ha aggiunto, ho reinstallato l’aggiornamento più tardi e ha funzionato.

Microsoft conferma 0xc1900101 su Windows 11

Fortunatamente, Microsoft ha confermato di essere a conoscenza del messaggio di errore e di monitorare attivamente i report, ma al momento non è in grado di fornire una soluzione alternativa. È perché “0xc1900101 è un errore generico che viene visualizzato quando l’aggiornamento non riesce” e il sistema sta tentando di eseguire il rollback per qualche motivo.

“Grazie per aver dedicato del tempo a segnalare questo: il codice di errore 0xc1900101 è un errore generico che viene visualizzato quando un aggiornamento non riesce e viene ripristinato per qualche motivo. Microsoft ha affermato che questa è un’area che stiamo monitorando da vicino e può avere cause alla radice diverse a seconda di l’architettura a cui stavi tentando di aggiornare e la tua configurazione.

“Se stai tentando di eseguire l’aggiornamento a una build Insider precedente, prova l’ultima versione, poiché potrebbe risolvere il problema.”

Anche lo spazio su disco insufficiente è una causa comune, quindi prima di installare le versioni più recenti o le build di anteprima, assicurati di avere spazio di archiviazione libero sufficiente sull’unità.

Se hai provato tutto e niente ha funzionato, puoi provare questi passaggi:

(Funziona su build di anteprima come Windows 11 build 22593 Solo) Apri Esplora file e vai all’unità di sistema. Individua e apri “system32”. Rimozione File SecretFilterAP.dll Da system32 perché è un residuo di vecchie versioni. Riavvia e controlla di nuovo gli aggiornamenti.

Resta da vedere come andrà senza intoppi il processo di aggiornamento di Windows 11 entro la fine dell’anno, quando Sun Valley 2 verrà lanciato per tutti, compresi quelli che eseguono il sistema operativo su hardware non supportato.