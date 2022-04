Reggie Fils-Aimé parla di meme con Geoff Keighley nel contenuto bonus dell’audiolibro

Reggie Fells Emmy libro in arrivo, Interruzione del gioco: dal Bronx ai vertici di Nintendomancano solo poche settimane e siamo entusiasti di leggere la storia di Nintendo e del boss più famoso dei videogiochi.

Dire che Reggie ha ispirato migliaia di persone è un eufemismo. Ha rivitalizzato Nintendo e ha portato molti nuovi occhi e volti ai giochi, poiché i nuovi fan hanno scelto console o sviluppatori, editori, tester del controllo qualità, ecc. E si sono uniti al settore grazie al suo lavoro. Non molti di noi ameranno i giochi Nintendo tanto quanto vorremmo senza il nostro entusiasmo. Ha anche una grande eredità di meme dietro di lui e ci chiedevamo se il libro avrebbe coperto qualcuno di questi.

Bene, abbiamo delle buone notizie per te! In vista dell’uscita del libro, il Reggianatore – che lo è anche L’audiolibro racconta se stesso Ha rivelato che lui e il presentatore dei The Game Awards e del Summer Game Fest Jeff Kelly si sono incontrati per una conversazione che sarà inclusa nell’audiolibro come contenuto aggiuntivo.

Questa chat dovrebbe rivelare alcuni segreti del settore e informazioni sull’amicizia della coppia nel corso degli anni mentre si scambiano storie del settore. In testa, condiviso da Reggie nel tweet sopra, Jeff si è presentato calorosamente mentre i due si stabilivano in alcune chiacchiere amichevoli prima che l’argomento dei meme saltasse fuori molto brevemente alla fine della clip.

Oh, dai, sei fastidioso! Come puoi lanciare una carota davanti a noi in quel modo? Bene, supponiamo che questo sia marketing per te. Dobbiamo sapere di quali meme la coppia discuterà poiché ce ne sono troppi. Siamo sicuri che ci sono molte curiosità da considerare e abbiamo solo fino al 3 maggio per scoprirlo, o il 9 giugno per noi nel Regno Unito.

Puoi preordinare Disrupting the Game, sia il libro fisico che l’audiolibro, su Amazon ora. Quindi è meglio assicurarsi che il tuo corpo sia pronto per questo.

Tieni presente che alcuni dei link esterni in questa pagina sono link di affiliazione, il che significa che se fai clic su di essi ed effettui un acquisto, potremmo ricevere una piccola percentuale della vendita. Si prega di leggere Divulgazione FTC per maggiori informazioni.

