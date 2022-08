LIVE: Samsung Galaxy Unpacked 2022 – Come guardare e cosa aspettarsi

L’imminente data di lancio del prodotto Galaxy di Samsung si avvicina e andrà in onda alle 14:00 (EST) del 10 agosto 2022. L’evento, chiamato Galaxy Unpacked, sarà disponibile per Guarda come una trasmissione in diretta (Si apre in una nuova scheda) sul sito web Samsung Galaxy.

Tratteremo l’evento Galaxy Unpacked 2022 prima, durante e dopo, quindi continua a controllare questo blog live per gli ultimi aggiornamenti.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Unpacked 2022

Sappiamo che l’evento Samsung Galaxy Unpacked inizierà alle 14:00 (EST) di mercoledì 10 agosto e sarà Viene trasmesso in diretta sul sito Web Samsung (Si apre in una nuova scheda).

Al momento c’è un conto alla rovescia per il lancio sulla pagina per far partire l’eccitazione e Samsung ha rilasciato un trailer (sotto), con lo slogan “Next Galaxy, Phones Now”. Se registri il tuo interesse prima dell’evento, Samsung ti dà anche la possibilità di vincere un buono da £ 1.000.

Il trailer di Samsung Galaxy Unpacked 2022 è stato rilasciato prima dell’evento – come lo descrive Samsung – “Build the Hype”. Molti dei commenti su YouTube sembrano certamente indicare un livello di eccitazione e clamore, con un utente che dice che di solito va solo agli eventi Apple, ma sicuramente guarderanno.

L’immagine di apertura nel video teaser mostra come si presenta il nuovo smartphone Samsung Fold. Il breve video promette anche “nuovi modi di ritrarre la vita”, “nuove esperienze” e “nuove esperienze che cambieranno il nostro comportamento per sempre”. Ma cosa significa in realtà? Raccogliamo quello che sappiamo finora e quello che pensiamo di vedere al prossimo evento…

Cosa possiamo aspettarci di vedere in Galaxy Unpacked?

Questo è il lancio estivo del prodotto Samsung e ci aspettiamo di vedere l’ultimo hardware per smartphone dell’azienda. Tuttavia, Samsung di solito rilascia i modelli di smartphone di punta all’inizio dell’anno (Galaxy S22+ e Galaxy S22). Nel febbraio 2022 (Si apre in una nuova scheda)), quindi è improbabile che venga visualizzato un file Galaxy S23 (Si apre in una nuova scheda) Finora, di cui si vocifera a gennaio 2023.

cosa eravamo essere È probabile che lo capisca Samsung Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip 4 (Si apre in una nuova scheda) Smartphone, di cui abbiamo parlato prima sul nostro sito web voce telefonica (Si apre in una nuova scheda) Il centro è importante.