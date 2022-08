Microsoft celebra i 15 anni di OneDrive con una riprogettazione e nuove funzionalità

Microsoft celebra il 15° anniversario di OneDrive Con una nuova pagina di destinazione, chiamata OneDrive Home, dovrebbe semplificare il controllo del tuo lavoro. Invece di accedere alla scheda I miei file quando apri OneDrive per la prima volta, ti ritroverai nella nuova home page che assomiglia a questa dashboard nella versione online di Office.

Come l’app Web di Office, OneDrive Home contiene un elenco dei tuoi file, organizzato in base all’ultimo accesso. Sopra l’elenco ci sono filtri che ti consentono di ordinare i tuoi documenti in base ai tipi di file Word, Excel, PowerPoint e PDF.

C’è anche una nuova colonna “Attività” a destra del campo del file “Proprietario” che ti dice quando qualcuno lascia un commento, @ indica un altro utente o ti assegna un’attività all’interno di un documento condiviso. Sul lato sinistro della Home View, Microsoft sta aggiungendo una nuova sezione Accesso rapido, dove (proprio come su Windows) puoi trovare e bloccare gli spazi a cui si accede di frequente.

Sfortunatamente, queste modifiche non sono ancora efficaci: Microsoft afferma che OneDrive Home sarà disponibile nei “prossimi mesi”. Da come appare, la nuova home page può fungere da hub centrale che ti aiuta a rimanere organizzato mentre collabori da remoto.

Oltre alla sua app Web OneDrive, Microsoft sta anche distribuendo file Funzione storia fotografica L’app mobile OneDrive (essenzialmente OneDrive, l’equivalente di Instagram Stories) per gli utenti in Australia. La funzione non raggiunge gli utenti negli Stati Uniti o in altre regioni fino alla fine dell’anno.