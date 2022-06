Free Fall Guys raggiunge i 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore

ragazzi autunnali finalmente Questa settimana mi sono imbattuto in Nintendo Switch, Xbox e altre piattaforme come titolo free-to-play e sembra che stia già dando i suoi frutti per lo sviluppatore Mediatonic. Secondo l’account ufficiale dei social media del gioco, la versione gratuita di Fall Guys ha raggiunto 20 milioni di giocatori in sole 48 ore.

Questo l’annuncio su Twitter:

Grazie mille a tutti coloro che sono inciampati Abbiamo raggiunto gli incredibili 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore di Free For All! 🙌 … ci vediamo questo fine settimana tesoro! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt – Fall Guys… Gratis per tutti! (Gioco Fall Guys) 25 giugno 2022

Anche se il lancio ha avuto successo, c’è stato Alcuni problemi di dentizione Lungo la strada – con segnalazioni di problemi con il server. Fortunatamente, questi problemi sono stati risolti in tempi relativamente brevi.

Fall Guys ora include anche il supporto multipiattaforma completo e il supporto cross-play completo. Ecco un esempio della nostra recensione:

“La versione Switch offre un modo solido di giocare se stai cercando di combattere 60 fagioli nascosti e la barriera all’ingresso è più bassa che mai.”

Eri tra i 20 milioni di giocatori che hanno provato Fall Guys quando è diventato un gioco gratuito all'inizio di questa settimana?