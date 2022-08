Ci sarà WWE 2K23?

WWE

Take-Two Interactive ha rilasciato i suoi guadagni del primo trimestre C’è un aspetto che i lottatori troveranno interessante da notare.

Nel report c’è una sezione “Future Lineup” e nell’agenda FY2023 c’è già WWE 2K23. “Anno fiscale” non significa che i fan dovranno aspettare fino al 2023 per ricevere il prossimo spettacolo della serie WWE 2K poiché il governo federale fissa l’inizio dell'”Anno fiscale 2023″ il 1 ottobre 2022. Con questo in mente, La WWE ha giocato un po’ di recupero quest’anno. WWE 2K22 non è stato rilasciato fino a marzo. In passato i titoli 2K sono stati rilasciati per un lungo periodo prima delle vacanze di Natale, ma le aspettative per un rilascio della WWE 2K22 erano alte considerando che un anno e le recensioni della WWE erano state cancellate. WWE 2K20 è stato così bruttospingendo l’editore a prendersi un anno di pausa e ricompilare.

I giochi WWE sono tornati al tavolo da disegno per rielaborare e semplificare le meccaniche di gioco per rendere il gioco ancora più semplice. 2K22 ha anche reintrodotto la popolare modalità GM nel franchise WWE e ha accolto con favore una funzione chiamata “MyFaction” che consente agli utenti di creare una fazione da sogno di lottatori per rivaleggiare con leggende come NWO e Degeneration-X.

Prima dell’uscita di WWE 2K22, Un rapporto di Fightful afferma che la WWE ha tenuto colloqui con EA In connessione con l’istituzione di una nuova partnership editoriale. Secondo il rapporto, la WWE è stata frustrata dalla sua relazione con Take-Two e ha visto il 2022 come un “anno di successo” per Take-Two e 2K. Tuttavia, l’accoglienza di WWE 2K22 è stata generalmente positiva e il nuovo rapporto trimestrale indica che tutto è improntato alla solidarietà tra WWE e Take-Two. La WWE terrà una competizione di wrestling professionale entro la fine dell’anno in cui verrà rilasciato il primo gioco AEW, “AEW: Fight Forever”.