Il video promozionale di Xiaomi Buds 4 Pro rivela le bellissime cuffie ANC

Video promozionale di Xiaomi Buds 4 Pro

Nel discorso di Lei Jun dell’11 agosto, non solo il loro discorso annuale, ma ne ha anche portato uno nuovo pieghevole Il telefono principale completamente con una bobina Nuova tavoletta Inoltre, le cuffie true wireless Xiaomi Buds 4 Pro.

Oggi Xiaomi ha annunciato ufficialmente che vi porterà le vere cuffie wireless Xiaomi con cancellazione del rumore – Xiaomi Buds 4 Pro alle 19:00 dell’11 agosto, e il nuovo prodotto è ora sugli scaffali per aprire un appuntamento.

Come possiamo vedere dal video promozionale di Xiaomi Buds 4 Pro e dal poster ufficiale, il nuovo speaker si presenta con un nuovo design, più arrotondato rispetto alla generazione precedente, l’impugnatura dell’orecchio fa parte della lavorazione lucida, e anche la combinazione di colori utilizza un colore dorato lucido, che dona un senso di nobiltà ed eleganza. Inoltre, anche la cover superiore del vano cuffie utilizza un design lucido, che rende il tono generale più uniforme, il che è molto bello.

È interessante notare che le cuffie supportano la cancellazione dinamica intelligente del rumore di 48 dB, che dovrebbe essere l’attuale livello di cancellazione del rumore più alto. Si ritiene che con l’aggiornamento della cancellazione del rumore, gli utenti possano godere di un’esperienza di ascolto e chiamata più silenziosa.

Inoltre, Xiaomi Buds 4 Pro supporta anche la funzione audio spaziale, che supporta un campo sonoro a 360 gradi, consentendo agli utenti di essere al suo interno, fornendo un’esperienza di immersione più eccezionale.

Altri aspetti, l’altoparlante è disponibile in due colori, Starburst Gold e Moonshadow Black, e supporta il livello IP5X per resistenza alla polvere e all’acqua. Maggiori dettagli sulle Xiaomi Buds 4 Pro, in attesa che l’ufficialità venga svelata a breve.

