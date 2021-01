WhatsApp Web non ha più bisogno del tuo telefono

Quattro dispositivi contemporaneamente, chiamate video e audio e senza smartphone. Questo sarà il nuovo WhatsApp Web e Desktop.

Chiunque utilizzi WhatsApp Web nel browser o sul desktop oggi dovrebbe sempre assicurarsi che il proprio smartphone connesso disponga di una connessione Internet. Da pochi Mesi È diventato chiaro che Facebook voleva sbarazzarsi di questa seccatura poco pratica. In una nuova versione beta di WhatsApp, WABetaInfo ha scoperto che presto saranno disponibili nuove funzionalità per tutti gli utenti.

Whatsapp Web

L’obiettivo è utilizzare un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente in WhatsApp Web. In linea di principio, non è più necessario uno smartphone con una connessione Internet attiva. Purtroppo non è chiaro come funzioneranno le nuove funzioni. Dopotutto, dovresti avere la possibilità di accedere o rimanere attivo WhatsApp.

Le informazioni sull’aggiornamento beta mostrano anche che sarà possibile effettuare chiamate anche in WhatsApp Web e WhatsApp Desktop. L’eliminazione di conversazioni e messaggi non dovrebbe più essere un problema.

Secondo WABetaInfo, i nuovi termini associati all’aggiornamento entreranno in vigore dall’8 febbraio. Quindi ci sono buone probabilità che Facebook abbia distribuito nuovi post a tutti gli utenti da allora. Non possiamo aspettare.