Huawei P50 Pro Sarà il modello di punta della serie P50 che Huawei vuole lanciare ai clienti di tutto il mondo questa primavera, e stiamo parlando di sorprese davvero entusiasmanti pronte. Nello specifico, sembra che la serie P50 sarà composta da tre modelli, non diversi, quindi ci aspettiamo di vedere Huawei P50, Huawei P50 Pro Pro e Huawei P50 Pro Plus, ciascuno con le proprie specifiche progettate per suscitare interesse da parte del consumatore.

Huawei P50 Pro Avrà uno schermo da 6,6 pollici, mentre l’Huawei P50 dovrebbe avere uno schermo da 6,1 a 6,2 pollici e l’Huawei P50 Pro Plus potrebbe avere uno schermo da 6,8 pollici. Stiamo parlando delle differenze naturali tra l’Huawei P50 Pro e gli altri modelli della serie, cosa da aspettarsi dai telefoni Huawei che appariranno, forse a marzo, se non prima, in quanto la serie GALAXY S21 è stata lanciata in precedenza. Presto.

Huawei P50 Pro: prime specifiche per i nuovi telefoni

Huawei P50 Pro Sarà il modello più popolare, probabilmente perché dovrebbe avere il miglior mix di soldi per il telefono e per quello che offre ai clienti, come nel caso del GALAXY S20 Plus. Huawei P50 Pro dovrebbe avere quasi tutto ciò che il P50 Pro Plus ha da offrire, ad eccezione dello schermo più grande e della batteria di capacità maggiore, entrambi essenziali per un telefono che sarà più grande.

Forse seguiranno Samsung e ora offriranno 3 modelli in tre diverse dimensioni.

6.1-6.2 ‘Modello compatto

6,6 pollici

Modello grande da 6,8 pollici https://t.co/FoLHJGABpt – Oggetto (特米) 😷 (@ RODENT950) 31 dicembre 2020

Huawei P50 Pro Sarà caratterizzato dal chip Kirin 9010, proprio come gli altri modelli della serie, e questo perché sembrava essere stato prodotto in quantità sufficienti prima che le sanzioni statunitensi impedissero a TSMC di cooperare con Huawei. In generale, l’azienda non aggiorna i processori in alcun modo rispetto all’attuale generazione della serie Mate, quindi nell’Huawei P50 Pro vedremo le stesse buone prestazioni che offrono i telefoni Mate 40 Pro.

Huawei P50 Pro Verrà presentato in primavera insieme ad altri modelli di telefono della serie e non possiamo fare a meno di aspettare di vedere quale è la lista completa delle sorprese pronta per tutti.