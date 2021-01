La prima abitazione in legno è stata costruita 10.000 anni fa. Oggi, ben quaranta piani sono costruiti in legno.

Fin dall’inizio della storia umana, il legno è stato una delle fonti importanti di materiali da costruzione.

Imitazione di edifici in legno

Gli edifici in legno hanno una lunga tradizione, che risale alle strutture edilizie originali. La stessa Europa è piena di tali edifici risalenti a centinaia di anni, inclusi palazzi, case e alberghi, la cui architettura e tecnologia si sono evolute nel corso dei secoli. In Asia furono costruiti numerosi templi che durarono secoli.

Il legno delle foreste locali ha fornito agli artigiani una quantità sufficiente di materiali da costruzione. Hanno attaccato parti dello scafo usando perni intagliati e giunti sovrapposti, che erano fissati con pioli di legno. Le abilità acquisite nella creazione di tali strutture erano motivo di grande orgoglio: divenne una tradizione per gli artigiani scrivere le proprie iniziali sulle parti degli edifici su cui erano state create.





Come la tecnologia ha fatto progredire la costruzione di edifici in legno

Murray Grove, Londra, edificio di 9 piani costruito con sezioni di CLT



Dalla storia delle costruzioni in legno

La storia delle case con travi in ​​legno in Europa risale al Medioevo. Durante la costruzione con questo metodo, l’intero peso della struttura dell’edificio è stato distribuito tra le singole travi nelle pareti e nel soffitto. Il rivestimento della struttura che costituisce la facciata stessa serviva solo a sigillarla e proteggerla dalle influenze esterne. Questo metodo di costruzione delle case prevale anche in Nord America, dal XVII alla metà del XIX secolo.

Le travi da cui erano costruite le case in quel momento furono tagliate a mano. Anche dopo l’arrivo delle prime seghe che velocizzarono i lavori, tutte le giunzioni degli elementi strutturali erano ancora realizzate a mano. I singoli costruttori di case erano noti per i loro modi unici di unire le travi.

Le case sono state costruite con enormi travi di legno e oggigiorno forniscono una casa sicura. Tuttavia, le innovazioni in arrivo hanno cambiato rapidamente il modo in cui vengono costruite le case. Il metodo di costruzione più economico significava che gli edifici fatti di spesse travi di legno si rivelarono troppo costosi e i costruttori passarono rapidamente al nuovo metodo. Le innovazioni nella costruzione di case all’inizio del diciannovesimo secolo hanno portato alla standardizzazione delle dimensioni delle travi. Allo stesso tempo, il peso della struttura della casa è stato distribuito su ciascuna delle sue parti.

Il nuovo metodo di costruzione delle case con chiodi per i singoli giunti strutturali ha inoltre semplificato il duro lavoro, seppur tecnicamente, dei capomastri, che fino ad allora avevano fissato i singoli elementi della struttura con giunti fatti a mano. La base della nuova costruzione è rimasta praticamente fino ad oggi l’essenza del metodo di costruzione di case in legno, sebbene subisca costantemente lievi modifiche e miglioramenti, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità della moderna costruzione di case.





Casa di Fairbanks. Dedham, Massachusetts, costruita tra il 1637 e il 1641



Oltre agli immigrati europei, l’arte della costruzione di edifici in legno si diffuse anche in America, dove la produzione di massa di chiodi e la capacità di produrre in modo rapido ed economico travi più piccole cambiò rapidamente il modo di lavorare tradizionale. La necessità di una rapida costruzione portò gradualmente a un passaggio dalla tradizione di unire le travi a un nuovo sistema noto come Due per quattro. Ha permesso ai costruttori di costruire più velocemente ea costi inferiori, utilizzando un’ampia varietà di stili architettonici.

il presente

Attualmente, oltre il 90% delle case in legno negli Stati Uniti e in Canada sono costruite in questo modo. Questo metodo di costruzione si è diffuso in Europa, Australia e Giappone e sta guadagnando popolarità nel nostro paese.





Portland, Oregon: edificio di 12 piani in CLT e dormitorio scolastico



Utensili elettrici, compressori e pistole pneumatiche alimentate a laser semplificano e accelerano il modo in cui vengono costruite le moderne case in legno.

Le innovazioni si sono evolute così tanto che oggi in Nord America non vengono costruite solo case di tronchi familiari, ma interi complessi di case a più piani. Inizialmente, è stato costruito da cinque a sei piani. Oggi, la costruzione di edifici a più piani sulla base di una costruzione in tronchi dal cosiddetto CLT (Cross Laminated Timber) o da un profilo in legno multistrato è molto popolare nel mondo.

Grattacieli in legno

Un grattacielo di cinquantatré piani in Norvegia, residenze studentesche altrettanto alte a Vancouver, Canada, un edificio di dodici piani a Puntland, Oregon, un edificio di trentacinque piani a Parigi, un edificio di quaranta piani (133 m) in Stoccolma, suggerendo anche un’altezza di 80 piani e 300 metri, offerta da edifici in legno, mostra quanto sia avanzato l’uso delle risorse rinnovabili sin dai primi alloggi costruiti nella nostra antica storia.





Oakwood Tower, un edificio di 80 piani a Londra da CLT Files



Dubravsky Lobos

