Il design del telefono non ha lasciato intendere nulla di nuovo e la rivelazione completa arriverà questa settimana

Nothing di Carl Pei ha appena condiviso un altro teaser per il suo prossimo telefono che mostra un piccolo assaggio della fotocamera del telefono.

azienda L’account Twitter ha pubblicato una foto di due uccelli colorati con la didascalia “Curiosità? Così sono.” Con la bellezza degli uccelli, la vera star dell’immagine è il telefono su cui sei seduto.

Il telefono sembra avere cornici metalliche come l’iPhone 5 ed è disponibile in bianco, ma è tutto ciò che c’è da vedere. Sembra che ci sia un obiettivo della fotocamera a sinistra e alcuni altri sensori a destra. Ci sono alcune voci secondo cui Nothing Phone potrebbe utilizzare un design con pin pogo magnetico simile al telefono di base, ma finora non è stato confermato.

Quindi , Nessuno, co-fondatore Akis Evang Ha twittato una foto dell’uccello e ha detto: “questa settimana.Non succederà nulla il 12 luglio alle 17:00 ET/14:00 PT, che è a un mese di distanza.Tuttavia, la società ha mantenuto un flusso costante di teaser, quindi non sarebbe sorprendente se rivelasse il design del telefono Early.

Non si sa ancora molto del telefono a parte il fatto che è realizzato in alluminio riciclato e non avrà nemmeno un mento. Presenta un pannello posteriore semitrasparente. Funzionerà su chipset Snapdragon e utilizzerà Niente lanciatoreche sembra molto piccolo finora.

La società ha anche recentemente twittato altre foto di uccelli come marketing e non sarei sorpreso se questa foto provenisse dal Nothing Phone, che si dice abbia un sensore della fotocamera principale da 50 MP. Altre teorie suggeriscono che i colori intensi degli uccelli si riferiscono al display HDR a 10 bit.

Phone (1) riecheggia il modo in cui progettiamo.

con calore. con intenzione. e divertimento. pic.twitter.com/8g3DPvwKaT – niente niente) 10 giugno 2022

