Sorpresa del 2021 … Microsoft prevede di rinnovare l’aspetto del sistema operativo “Windows”

Secondo le notizie, Microsoft prevede di rinnovare la forma del sistema operativo Windows nel 2021, descrivendolo come un “rinnovamento visivo completo”.

Il sito web “Business Insider” ha affermato che la speculazione è stata scatenata dopo l’annuncio di lavoro che la società ha recentemente pubblicato per pubblicizzare un lavoro di ingegneria del software nel team dell’esperienza utente di Windows Core.

“In questo team, stiamo lavorando con la nostra piattaforma principale, Surface e i partner di produzione per coordinare e fornire un rinnovamento visivo completo delle esperienze di Windows per segnalare ai nostri clienti che Windows è tornato e per garantire che Windows sia la migliore esperienza di sistema operativo per i clienti”, afferma l’annuncio.

L’azienda ha allegato l’annuncio di lavoro con la descrizione “Windows is BACK”.

Microsoft promette correzioni visive al sistema operativo Windows 10, mentre alcune fonti affermano che l’azienda implementerà importanti modifiche all’interfaccia principale.

I rapporti non hanno escluso che questi cambiamenti e aggiornamenti sarebbero apparsi entro la fine dell’anno.

