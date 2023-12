LG presenta un proiettore 4K con una strana maniglia per il CES 2024

LG ha appena annunciato i suoi ultimi proiettori 4K, CineBeamQube. Svelerà ufficialmente il proiettore al CES 2024 all’inizio di gennaio, ma l’azienda sta dando una prima occhiata ai consumatori curiosi. Il CineBeam Qube ha molti fronzoli high-tech, ma in un design elegante che LG definisce “minimalista”. C'è anche una maniglia a forma di manovella.

Sì, questa cosa ha una vera maniglia. CineBeam Qube è progettato per una facile trasportabilità. È leggero, pesa circa un chilo e mezzo e il fattore di forma quadrato lo rende facile da posizionare quasi ovunque. La maniglia girevole a 360 gradi aiuta anche nel posizionamento. LG lo descrive come “uno dei più piccoli proiettori disponibili”.

Un proiettore sulla mensola accanto ai libri e alle sculture. (LG)

Naturalmente, la parte più importante di qualsiasi proiettore è la proiezione. Qube visualizza immagini 4K UHD (3840 x 2160) fino a 120 pollici. C'è una sorgente di luce laser RGB, un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma di colori DCI-P3. Con queste specifiche, quell'episodio di L'arrivo Scoppierà davvero.

Parlando di contenuti in streaming, il proiettore esegue LG webOS 6.0 e offre accesso a tutti i grandi servizi di streaming, tra cui Prime Video, Disney+, Netflix e YouTube. Tuttavia, PrimeVideo Sto per imporre la pubblicità a tutti, Niente rovina una festa cinematografica basata su proiettori più della pubblicità.

Questo proiettore include anche la funzione di mappatura delle immagini dell'azienda, che mappa il tuo spazio e proietta un'immagine su tutto. Questo per creare un'atmosfera unica, come far esplodere la stanza con un'immagine del cielo notturno o di una profonda natura selvaggia. Include anche l'algoritmo di regolazione automatica della luminosità di LG, che può essere trovato su Molti dei proiettori avanzati dell'azienda.

CineBeam Qube non ha una data di rilascio e non sono disponibili informazioni sui prezzi. Tuttavia, LG sta rendendo il proiettore una parte importante della sua vetrina al CES, quindi forse ne scopriremo di più a gennaio.

Riportiamo in diretta dal CES 2024 a Las Vegas dal 6 al 12 gennaio. Tieniti aggiornato su tutte le ultime notizie dallo spettacolo Qui.